Tartalmas adventi programra készülhetnek a szekszárdiak

Vasárnap kezdődik Advent, a várakozás, a karácsonyra készülés időszaka, és mint évtizedek óta szokás ilyenkor, most is gazdag programmal készülnek erre Szekszárdon is. Erről tartottak sajtótájékoztatót kedden délután a Babits Mihály Kulturális Központban.

Az adventi sajtótájékoztató rendhagyó módon, egy nem az adventhez kötődő bejelentéssel kezdődött. Matókné Kapási Julianna, a központ korábbi igazgatója, a Bartina Néptánc Egyesület elnökségi tagja elmondta, a gyermekcsoport felkérést kapott, hogy december elsején Budapesten, a Művészetek Palotájában, a Prima Primissima gálán adja elő Foltin Jolán a gyermekek számára írt koreográfiáját. Az örömre okot adó közlés után Gyurkovics János alpolgármester azzal kezdte a tulajdonképpeni sajtótájékoztatót, hogy sokak kérésére az adventi rendezvények visszakerülnek a Garay térre. A több héten át tartó gazdag eseménysort szervező Babits Kulturális Központ igazgatója, Berlinger Attila a több helyszínen sorra kerülő, több mint félszáz programot ismertette. A Garay téren, az adventi vásár melletti ingyenes programok a vasárnapi gyertyagyújtással kezdődnek, majd koncerteken Kocsis Tibor, Singh Viki, Polyák Rita, Szelle Szilárd, a Blues Travel Band, a Tücsök Együttes mellett bemutatkozik a Medinai Tamburazenekar, a Csurgó Zenekar a Pom Pom Együttes, többek között lesznek gyermekprogramok, megérkezik a Mikulás, egy napig marad, és rendeznek Mikulás-futást is. Mikulás után egy héten át a szekszárdi Mentálhigiénés Műhely Élő szeretet embertársainknak című programja délutánonként fél 5-kor kezdődik a téren. Itt látható tizenhárom intézmény, gyermekotthonok, bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák, a Német Színház, az Illyés Gyula Könyvtár, valamint tizenöt művészeti csoport, egyesület, alapítvány, sok magánszemély programja, és mindez nagyon sok támogatónak is köszönhető. A Művészetek Házában advent első szombatján, a Magyar Kórusok Napján ünnepi Kodály hangverseny lesz. Előtte, pénteken Tolna Vármegyei Történetek címmel Mártonfai Dénes fotóriporter kiállítása nyílik, december 14-én jazz-karácsony, a Szekszárd Jazz Quartet és a Szekszárd Junior Star Big Band közös koncertje, 16-án a Tücsök Zenés Színpad karácsonyi műsora, 20-án a Gagliarda Kamarakórus hangversenye és 22-én Európa karácsonya 2023 címmel a Szekszárdi Madrigál Kórus koncertje lesz.

A Babits Kulturális Központban már megkezdődött a karácsonyi cipősdoboz akció. Gyűlnek az ajándékok, amelyeket majd a Humán Szolgáltató Központ által pártfogolt gyermekek kapnak meg. A márvány teremben december 7-én Stekly Zsuzsa bonyhádi zománcműves jubileumi kiállítása nyílik, és lesznek koncertek, színi előadások. A Geszti koncert-estre a Pál utcai fiúk előadásra, a Zorán koncertre már szinte valamennyi jegy elkelt. Berlinger Attila azt is elmondta, a szilveszteri bál idén is teltházas lesz, sőt majd kétszázan vannak várólistán. Az újévet köszönti január elsején délután négykor a 100 tagú cigányzenekar szólistáinak hangversenye, januárban pedig majd érkezik a Padlás, és a hónap végén újévi operett gála lesz.



