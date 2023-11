Becze Szabolcs, a Magyar Közút Nonprofit Zrt Tolna Vármegyei Igazgatóságának vezetője kiemelte, hogy a szekszárdi, a paksi és a tamási üzemmérnökségen is megtörtént a gépszemle, ezen felül pedig megfelelő mennyiségben áll rendelkezésre a síkosságmentesítő szóróanyag.

A részletekről Frazon Ferenc, a Tolna Vármegyei Igazgatóság üzemeltetési és fenntartási osztályvezetője adott tájékoztatást. Elmondta, hogy összesen 1120 kilométernyi út tartozik Tolna vármegyében a Közút kezelésébe. Ezek túlnyomó része, 1092 kilométernyi út, településeket összekötő fő- és mellékút. Tavaly három havas nap volt a vármegyében, mindegyik a tamási üzemmérnökség területén. Ez azt jelenti, hogy ekézhető mennyiségben esett hó, emellett 19 síkos napot jegyeztek fel.

Az induló készlet idén 3326 tonna só, 72 250 liter kálcium-klorid oldat és 203 tonna érdesítő anyag. Szükség esetén a mennyiségeket növelni tudják. A munkálatok elvégzéséhez 29 nehézgépjármű, 8 rakodógép, 4 hómaró adapterrel is felszerelhető jármű és 2 ZIL hómaró áll rendelkezésre. Amennyiben az időjárás megköveteli, ezek száma is növelhető a lehívható eszközök révén.

Ám nem elég csak a gépeket és személyi állományt felkészíteni az előttünk álló időszakra, hanem az utakra is gondolni kell – tette hozzá Frazon Ferenc. Amíg az idő engedi, dolgoznak a burkolatjavításokon, befejezik az elkezdett munkálatokat, hófogó rácsokat helyeznek ki.

Az osztályvezető arról is beszélt, hogy lehetnek olyan időszakok, amikor a folyamatos munkavégzés ellenére is télies útviszonyok maradnak. Annak érdekében, hogy ezt mérsékeljék, a téli időszak jelentős részében megelőző feladatokat látnak el. Ugyanakkor a közlekedők felkészültségére is szükség van. Fontos, hogy megfelelő műszaki állapotban lévő, téli gumival felszerelt, megtankolt autóval induljanak útnak, előtte tájékozódjanak az útviszonyokról és a várható időjárásról, közlekedjenek fokozott óvatossággal és számoljanak hosszabb menetidővel. Jó, ha van a járműben jégkaparó, jégoldó, kis hólapát. Hasznos lehet egy autós telefontöltő, pléd, meleg ruha, némi enni- és innivaló. És ne felejtsék el, attól még, hogy nem havazik, lehetnek téliesek az útviszonyok.