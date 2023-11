A hír hallatán a helyiek bezárkóztak otthonaikba, egyébként érthető módon. Hiszen enyhén szólva nem igazán kellemes belegondolni abba, hogy milyen érzést generálhat egy váratlan találkozás az állatok lesben álló királyával egy gyengén kivilágított mellékutcában.

Mi – legalábbis Itáliához képest – kis ország vagyunk, bizonyos téren csekélyebb lehetőségekkel. Nem is beszélve vármegyénkről. Ez is magyarázza azt, hogy mifelénk oroszlán helyett – mint arról nemrég hírt adtunk – emu kóborol a határban. Persze, azért ez sem lebecsülendő jelenség, jól megtermett struccalakú kétlábúról van szó, mely igenis képes feltűnést kelteni. Nevéhez is hűnek bizonyult, hiszen mint futómadár, valóban elfutott korábbi helyéről. A hírek szerint egyébként már megkerült, ami nem lebecsülendő eredmény, hiszen akár tepsiben is végződhetett volna ez a felfedező út.

Figyelemre méltó, hogy a szűkebb pátriánkban a gazdáiktól lelécelő egzotikus állatok között ott vannak az Ausztráliában honos emu honfitársai: azaz a kenguruk. Tavaly többször is hírt adtunk egy-egy ilyen ugróbajnok kalandos szökéséről. Ami azért is figyelemre méltó, mert a kenguru az emuhoz képest a törzsfejlődés magasabb fokán áll, tehát értelmesebb, mint az oktalan madár. De azért az nem tudatosult benne, hogy a kerítésen túlra nem érdemes üres erszénnyel ugrálni.