Mint ismeretes a cég paradigma váltás előtt áll. Az új technológiára, az elektroacélgyártásra történő átállás időbe telik, arra fókuszálnak, hogy a dunaújvárosi gyárat Green Steel üzletággá alakítsák át. Ennek a folyamatnak nagyon fontos eleme az, hogy hatékonyan tudjanak együttműködni a Liperty Csoporton belül – írta a DUOL.hu.

A sajtóhírekre reagálva a fórumon elhangzott az is, hogy a Liberty Dunaújvárosnál nincs létszámleépítés. A vállalatnál folyamatban van a beszállítói szerződések felülvizsgálata. Ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik, hogy a külsős vállalkozók egy részével meghosszabbították a szerződést, vannak olyanok, amelyekkel folyamatban vannak a tárgyalások és vannak olyanok is, akikkel nem hosszabbítanak. Ez utóbbiaknál bocsátottak el munkavállalókat. A korábbi Dunaferr és körülötte a kiszolgáló cégek kapcsolata lényegében úgy nézett ki, hogy a Dunaferr veszteséges volt, az összes többi cég meg nyereséges. Ebben történik most elmozdulás.

Mint ismeretes a Liberty Steel magyarországi vállalata ezév október 20-tól teljes jogú tulajdonosa lett a felszámolt Dunaferr eszközeinek, termelőeszközeinek.

