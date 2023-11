Mint írják, a megállapodás nyomán a jövőben is számíthatunk Románia együttműködésére hazánk energiabiztonságának garantálása terén. "Sebastian Burduja új kolléga, már a sokadik román energiaügyi miniszter, akivel együtt dolgozom, de azonnal meg tudtuk találni a közös hangot és fontos megállapodásokat is kötöttünk, melyek nyomán a jövőben is számíthatunk Románia együttműködésére hazánk energiabiztonságának garantálása terén" - fogalmazott Szijjártó Péter Facebookon.

Tájékoztatása szerint megegyeztek, hogy tovább növelik a két ország közötti földgázösszeköttetés kapacitását, hogy Magyarország minél nagyobb mértékben hozzá tudjon férni a feltárás alatt lévő fekete-tengeri román mezőből kitermelendő gázhoz. "Elkezdjük egy új villamosenergia-összeköttetés előkészítését, és román kollégám arról biztosított, hogy továbbra is szállíthatjuk Románián keresztül a paksi atomerőmű működtetéséhez szükséges nukleáris fűtőanyagot, amely Oroszországból komppal érkezik Bulgáriába, ahol azt vonatra rakják és Románián keresztül hozzák Magyarországra" - írta Szijjártó Péter. (MTI)