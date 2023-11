A készpénzbefizető funkcióval is rendelkező bankautomata ünnepélyes átadásának fontosságát hangsúlyozta lapunknak Heberling Tibor, Decs polgármestere, és ismertette az előzményeket. A négyezerkétszáz lakosú Decsen hosszú ideig Takarékbank iroda működött, amely múlt karácsony előtt bezárt.

– Ez óriási problémát okozott a településen. Egy másik bank készpénzautomatája maradt csak Decsen, ami mindig hamar kiürült, kevésnek bizonyult. Az idősek, akik utaláson keresztül kapták nyugdíjaikat, kénytelenek voltak Szekszárdra vagy Bátaszékre járni, hogy a nyugdíjukhoz jussanak. Közülük voltak, akik nem vállalták az utazással járó kellemetlenségeket, és nyugdíjaik postai kézbesítését kérték – mondta lapunknak Heberling Tibor, és arra is kitért, hogy a vállalkozókat is nehéz helyzetbe kerültek, nekik is például sokszor Szekszárdra kellett utazniuk az ügyintézéshez.

– Ez a helyzet óriási szívendöfés volt Decsnek – tette hozzá a polgármester.

Elmondta, hogy a K&H bankautomatát már az ünnepélyes átadás előtt, múlt hét csütörtökön beüzemelték. A településre hozatalát hosszabb, fél éves munkafolyamat előzte meg. A bank munkatársai észrevették az üzleti rést, és ajánlattal keresték meg a decsi önkormányzatot: ha tudnak több tucat banki ügyfelet szerezni, akkor behozzák bankautomatájukat a településükre.

Ez az igény teljesült, a bank ügyfeleinek számát azóta is bővítik, a bankautomatát a Faluház helyiségében, a bejáratnál helyezték el. A bank munkatársai rendszeresen kitelepülnek a faluba, jelenlétükről előre tájékoztatják a lakosságot.