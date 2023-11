Ferenc Vilmos, a rendezvény főszervezője elmondta, a borünnepet megelőzően, az elmúlt napokban tartotta közgyűlését az idén 35 éves Alisca Borrend. A közgyűlésen módosították az alapszabályt és új vezetőséget is választottak. Az addigi elnök és nagymester, Módos Ernő lemondott tisztségéről, így helyette is választani kellett új vezetőt. Létrehozták többek között a pénzügyi és ellenőrző bizottságot is.

A borrend új elnöke, nagymestere, Ferenc Vilmos lett, aki két évre vállalta el ezt a feladatot. Ferenc Vilmos eddig is sokat tett a hazai és a megyei borászati kultúráért.

A szombati ünnepségen vehették át az Alisca Borrend alapító tagjai a díszoklevelet, ez nyolc személyt érintett, sajnos az alapítók közül többen már nem lehetettek ott a 35 éves évfordulót ünneplő megemlékezésen, rájuk néma felállással emlékeztek a megjelentek.