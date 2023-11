Gűth Balázs felhelyezte a térképre Váralját, ugyanis már országszerte ismerik a gyönyörűen kivilágított Mikulás-házat. Az idei évben azonban nemcsak a különleges mesebeli dekoráció miatt érdemes felkeresni, mivel december 3-án, 10-én és 17-én adventi gyertyagyújtásra is sor kerül majd itt.

– A jubileumi alkalomra egy kicsit változtattam az eddigiekhez képest – válaszolta kérdésünkre a ház tulajdonosa, majd hozzátette: Idén három adventi vasárnapon is lesz gyertyagyújtás, és az első alkalmon, valamint a december 23-ai szeretetvendégségen a Nappali Akusztik Projekt fog egy-egy koncertet adni, ahol karácsonyi dallamokkal teszik még meghittebbé az estet. Ez a csapat felajánlása volt. Ahogy eddig, úgy most is minden ingyenes, idén is lesz szeretetvendégség, amit a honlapunkon is megtalálnak. Ez a digitalizalodj.hu weboldalkészítő ajándéka volt számunkra – tette hozzá Gűth Balázs.

Balázs lapunknak elmondta, hogy a harminc év alatt rengeteg csodás emlék gyűlt össze, ami a házhoz fűződik, mégis talán a legkiemelkedőbb az első szeretetvendégség volt, ami – ahogy fogalmazott – teljesen magától jött.

– Ausztriában dolgozom, ahol az adventi ablakoknak hatalmas sikere van, akik ebben részt vesznek, pénzt dobnak össze, és a legszebb ablak tulajdonosát ebből díjazzák. Ezt Váralján is megszerveztem, ami szintén sikeres volt, meg is hirdettem a közösségi oldalunkon, hogy akik részt vettek a programon, azokat szeretettel megvendégelem. Ebből az lett, hogy az emberek hoztak süteményeket, üdítőket és mindenféle finomságokat, amiből így lett a szeretetvendégség. Ez hatalmas meglepetés volt számomra is.

A váraljai ablakdíszítők a befolyt összegből a Váralja Gyermekeiért Egyesületet támogatták. Balázs kiemelte, hogy a program először Váralján debütált a régióban hét évvel ezelőtt, időhiányában azonban kénytelen volt átadni a szervezést. A jószívű váraljai Mikulás a tavalyi évben is igencsak kitett magáért, mivel 250 kilogramm kenyér, több mint harminc liter zsír és többszáz liter tea és forralt bor fogyott a szeretetvendégségen.

Tavaly még a hatalmas fenyőt díszítette fel Gűth Balázs fényfüzérekkel. Fotó: Makovics Kornél

Az idei dekoráció egy kicsit más lesz az eddigiekhez képest, ugyanis nem karácsonyi jelenetet fog megeleveníteni a mesekert. A Csipkerózsika és annak remakje a Demóna különböző jelenetei elevenednek meg a látogatók szeme előtt.

– Próbáltam a legtöbbet kihozni a meséből, amit csak tudtam, azokat a jeleneteket választottam, amik elég látványosak és meg lehet csinálni fényekkel, így például a Muriaföldön világító állatkák és rovarok, amik elég jól mutatnak, illetve Tündeföldön a tündérek sírjait a világító sírvirágokkal. Mivel ez a mese nem kötődik a karácsonyhoz, ezért tövisfalat próbáltam építeni. Kialakítottam egy tavat is, amiben világítás lesz, a világító lények miatt. Ugyan kicsit félek, hogy befagy, mert jönnek a mínuszok, de majd próbálok valami megoldást keresni. A jubileumi alkalom miatt láthatóak lesznek még az eddigi, számomra legkedvesebb jelentek is, így a Szépség és a Szörnyeteg, Elza, Anna, Olaf, a Grincs, és a tavalyi Manó házakból az egyik a Mikulás szobájának lesz berendezve.

A tavalyi rekordmennyiségű LED sor Balázs elmondása szerint csak a rekorddöntés miatt került fel az óriási, tizenhárom méter magas fenyőre, idén sokkal látványosabb dolgokat tervez. Az idős fát muszáj lesz kivágnia, de már megvan az utódja, egy ezüstfenyő, amit szintén ajándékba kapott a tulaj.

– Az óriás mellett az új kis fa számomra nagyon megindító, ugyanis pont ekkora volt az óriás, amikor annak idején elültettük. Sajnálom nagyon, hogy ki kell vágni, de sajnos muszáj. Ha pedig már nosztalgia, a 30 évvel ezelőtti fények a hét végéig 16:30-20 óráig világítanak, míg december 3-ától 16:30-17:00-óráig csak a ház és 17 órától a teljes dekoráció egészen este nyolc óráig úszik majd fényárban.