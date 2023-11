A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 2016-ban vezette be az éves érvényességű autópálya-matricák elővásárlási lehetőségét. Ennek megfelelően a következő évre szóló országos és vármegyei e-matricákat az utazóközönség már a megelőző év decemberében be tudja szerezni. A lehetőség egy kényelmi szolgáltatás, mely több időt biztosít éves vignettájuk megvételére a közlekedőknek, akik így elkerülhetik az év elején az értékesítőhelyeken jellemző sorban állást és felesleges várakozást. E-matricát nemcsak saját részre, hanem más járművére is lehet vásárolni, így egy országos vagy vármegyei vignetta a közelgő ünnepekre is hasznos ajándék lehet.

– Én országos matricát szoktam vásárolni, mert a fővárosban és Baranya megyében, Villányban van több dolgom. Nem érné meg, ha vármegyeieket vennék, mondta egy szekszárdi borász olvasónk.

– Csak vármegyei matricát vásárolok – mondta egy másik olvasónk, aki Bátaszékről Paksra jár dolgozni. Az autópályán percek alatt ott vagyok a munkahelyemen, megéri a plusz költség, tette hozzá.

A nemzetiutdij.hu az egyetlen olyan online felület, ahol nincs a vignetta árán felül további költsége a vásárlónak, így az e-matrica annyiba kerül, mintha azt benzinkúton vásárolná meg, viszont nem kell megőriznie két évig az ellenőrző szelvényt. Fontos előny az is, hogy az oldalt úgy alakították ki, hogy a rendszámelírás lehetősége minimális legyen.

Az elővásárlás keretében megváltott jövő évre érvényes éves autópálya-matricák 2024. január 1-én 0 órától használhatók, akkortól biztosítanak úthasználati jogosultságot 13 hónapon át, egészen 2025. január 31-én éjfélig. Ennek megfelelően – bár a vásárlás 2023-ban történik – 2023. december 31-ig még nem használhatóak a hazai díjköteles gyorsforgalmi utakon.