A Liszt Ferenc és a Luther téren megkezdődött a műszaki átadás, a többi helyen is már az utolsó simításokat végzik, takarítanak, aztán az átadás, az esetleges hibák kijavítása, s kezdődik a már rövidebb második ütem, a fák, bokrok, cserjék ültetése, füvesítés.

Határidőre befejezték, befejezik a munkát az építők, pedig adódott közben többletfeladat is. A tervben nem szerepelt járásbíróság épülete körül és az átjáróban lévő burkolat cseréje, de az is elkészült, mondta Gyurkovics János. És nem csak az építőkről beszélt elismerően, hanem a város lakóiról is, akik különösebb panasz nélkül elviselték a munkával járó zajt, port. Csupán azokat illette negatív jelzővel, akik megrongálták az éppen elkészült padokat, térbútorokat, s azt a néhány embert, aki csikkel, szeméttel csúfítja el az utcák, terek új, színes burkolatát.

Öt napig tart a műszaki átadás, a hibák rögzítése, mondta, s a kijavításra a program szerint még van huszonöt nap. A jövő hét elején pedig már érkeznek az új fák, cserjék, s azok is ezalatt végleges helyükre kerülnek.

Elégedetten beszélt az eltelt négy hónapról Hámori Szabolcs is. Mindenki segített, a munkában megvolt az összhang. A legnagyobb feladat a Prométheusz park volt, de sikerült megoldani. Gondot néha a hibás közműtérképek okoztak, rossz helyen tüntették fel helyenként a földalatti vezetékeket, csöveket, de ezzel is megküzdöttek. Azt pedig örömmel mondta: köszöni, hogy a szekszárdiak türelmesek voltak, elviselték a zajt, port, közlekedési nehézségeket.

Végül, egy kérdésre válaszolva azt is elmondták, hogy a belváros megújulásának terveit egy nyíregyházi cég, a Mundus Viridis Kft, s annak vezető tervezője, Lipcsei Ágnes készítette.