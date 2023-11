A november a férfiak egészségtudatosságának hónapja, ami egy évente megrendezett globális kampány, amely arra ösztönzi a férfiakat, hogy növesszenek bajuszt és vegyenek részt olyan szűréseken, programokon, rendezvényeken, ahol felhívják a figyelmet a férfiak egészségével kapcsolatos problémákra. A legtöbb ezzel kapcsolatos program a férfiak fizikai és mentális jólétének előmozdítására összpontosít, és olyan témákkal foglalkozik, mint a prosztatarák, a hererák, a mentálisegészség kihívásai és az öngyilkosság megelőzése.

– Sajnos az a helyzet, hogy a férfiak nem foglalkoznak annyit a saját egészségügyi állapotukkal mint a nők – magyarázta dr. László Eszter, háziorvos. – Ahogy a nők tartanak mell önvizsgálatot, úgy a fiúknak, férfiaknak is meg kéne tanítani a here vizsgálatoát, mivel sajnos a legtöbben nem is tudják, hogy ez milyen fontos lehet. Ezzel akár egy komolyabb betegséget is időben el lehet csípni.

A legkönnyebben talán a hererákot lehet azonosítani, ami a korai stádiumban heremegnagyobbodással, és akár kitapintható csomó megjelenésével jelentkezhet. További tünetei lehetnek a herezacskóban és az alhasban jelentkező fájdalom. Későbbi stádiumban akár áttétek is keletkezhetnek, ami komoly fájdalommal jár.

– Természetesen nemcsak az önvizsgálat fontos, ajánlatos urológushoz vagy andrológushoz fordulni a férfiaknak, hiszen problémát okozhat számukra a prosztatájuk is, főként negyvenéves kor felett. A prosztata megnagyobbodás tünete eleinte talán csak a nehezebb vizelés lesz, de ez később akár be is gyulladhat, sőt rák is kialakulhat benne, így nagyon fontos a szűrés.

A férfiak teljesítőképessége meghatározza a mentális egészségüket, így a boldogságukat, az önértékelésüket, a társas kapcsolataikat és a munkahelyi eredményességüket is. A potencia zavar pedig sok problémával függ össze.

– A férfiak teljesítőképességére sok minden kihatással lehet, például ők hajlamosabbak a függőségekre, mint a nők, de az érrendszeri problémák is befolyásolják. Sok fiatal férfinak írnak fel olyan vérnyomáscsökkentőt, ami akár merevedési problémát is okozhat, ezért a legtöbben egyszerűen abbahagyják a gyógyszer fogyasztását. Fontos, hogy erre mi, orvosok is sokkal jobban odafigyeljünk, és ne írjunk fel olyan készítményt, ami ezt befolyásolja, hiszen ez komoly lelki problémát okozhat.

A férfi klimax szintén számos lelki eredetű problémát okoz, amiről a férfiak nem beszélnek. Ez kihat a párkapcsolatukra, a családi életükre és egyáltalán a mentális egészségükre is.

– Mindenki azt hiszi, hogy csak neki van ilyen problémája, ezért nem mer arról beszélni. Sajnos a férfi klimax egy valós jelenség, ami rosszabb lehet akár a női klimaxnál is. Kiemelném, hogy szinte minden probléma orvosolható, így figyeljünk jobban oda a férfiakra, ne csak a fizikális, de a mentális egészségükre is. Természetesen fontos, hogy ők is eljárjanak szűrésekre, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy a lelki eredetű problémáik is ugyanolyan fontosak, mint a testi tüneteik.