– A fotós barátaim hívták fel a figyelmemet arra, hogy nagyon szépen látható a jelenség. Az Időkép oldalán a webkamerákon is gyönyörűen kirajzolódott a sarki fény. Az nap este hat óra körül mentem ki a faluba, hogy valóban látható-e nálunk is, és konstatáltam, hogy szabad szemmel is szépen látszódott. Gyorsan próbáltam elkapni a pillanatot, ami kisseb nagyobb sikerrel meg is lett.

Fotó: Jordáki Áron

Körülbelül fél órán át lehetett megörökíteni a mozzanatot, ami szabad szemmel mindösszesen tíz-tizenöt percig volt látható. Soha sem láttam még életemben ilyet, így nagyon érdekesnek találtam.