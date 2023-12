Dr. Katz Sándor Prima Primissima díjas lett Magyar oktatás és köznevelés kategóriában! A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban 45 évig tanító, kiváló matematika-fizika szakos pedagógus pénteken este Budapesten, a Művészetek Palotájában vette át az elismerést.

– Ott ültem társaimmal együtt a széksor szélén, mezőnyünkben – miképpen a többi mezőnyben is – hárman voltunk esélyesek erre a díjra – nyilatkozott lapunknak. – A romák esélyegyenlőségét támogató egyesület, illetve képviselője, Csáki Csaba műszaki tanár, festő-mázoló-tapétázó mester és jómagam. Így, hármasban mentünk a színpadra, miközben mindannyiunkat bemutatott egy-egy levetített kisfilm. Ezután a zsűri egyik tagja bejelentette a győztest: az én nevem hangzott el.

Mondanom sem kell, hogy mennyire örültem. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a díjat Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke adta át nekem. Fel is sorolta néhány, ugyancsak akadémiai fokozatot elért tanítványom nevét. Nagyon jól esik az elismerés, ami nemcsak számomra az, hanem iskolám, valamint Tolna vármegye számára is.

Ez mutatkozott meg abban is, hogy az elsők között gratulált dr. Fajszi Lajos, a VOSZ Tolna Vármegyei Szervezetének elnöke. De azért is jó volt Tolna vármegyeinek lenni, mert a gálán fellépett a szekszárdi Bartina Néptánc Egyesület Bartina Néptánc Egyesület gyermekcsoportja is.

Dr. Katz Sándor azt is elmondta: a számára megítélt elismerés azt is bizonyítja, hogy vidéken is lehetséges komoly, példaértékű, országos elismerésre méltó munkát végezni. Ezt teszi jelenleg is az Erdős Pál Tehetséggondozó tanáraként.