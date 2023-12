Összesen nyolc általános iskolai csapatai mérkőztek meg egymással a megmérettetésen, amelyet az MMSZ Esterházy Miklós Technikum tornacsarnokában rendeztek. A versenysorozat az egész országot lefedte, Dombóvár volt az utolsó állomása.

A verseny során a harmadik helyen a Dombóvári József Attila Általános Iskola I. számú csapata végzett. A megmérettetésen indult még a Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Galló József Általános Iskola és Magoncka Óvoda, a Kaposszekcsői Általános Iskola, a Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Vásárosdombói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola csapata.

A Magyar Honvédséget is népszerűsítő versenyen jelen volt dr. Simicskó István, a versenyt szervező Honvédelmi Sportszövetség elnöke, hazánk volt honvédelmi minisztere, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és Pintér Szilárd, Dombóvár város polgármestere. Megjelentek még többek között a dombóvári katasztrófavédelem, a rendőrség, a tűzoltóság képviselői, valamint polgármesterek, oktatási intézményvezetők is.

A gyerekek kiválóan küzdöttek, harcoltak

Dr. Simicskó István lapunknak adott interjújában nagy sikernek értékelte a rendezvényt, mint elmondta, a gyerekek kiválóan küzdöttek, harcoltak, remekül képviselték az iskolájukat. A verseny kiváló alkalom volt arra, hogy a csapatuk is és a közösségük is erősödjön.

– A Honvédelmi Sportszövetség azért jött létre, hogy olyan misszióval, küldetéssel hajtsa végre a feladatát, amely elsősorban arról szól, hogy a fiataljaink számára adjunk egyfajta sajátos, katonai jellegű előképzést. Ezt szolgálja egyébként a középiskolás korosztály számára a kadétképzés is. Itt találkoztak a kadétokkal is a helyi gyerekek, hetedikesek, nyolcadikosok, úgy érzem, sikeresen zártuk ezt a mai napot is, és a haza védelme tovább erősödött – tette hozzá dr. Simicskó István.

Potápi Árpád János is kipróbálta a lövészetet

Fotó: Mártonfai Dénes

Potápi Árpád János lapunknak adott interjújában a Bátrak ligája vetélkedősorozatot a Honvédelmi Sportszövetség talán legnépszerűbb vetélkedőjének nevezte.

– Nagyon remélem, hogy akik részt vettek a mai nap vetélkedőjén, kedvet kaptak egy kicsit a kadétiskolához, illetve kedvet kaptak a mozgáshoz, a sportoláshoz – mondta. Elmondta azt is, hogy a verseny során a tanulók olyan sportokat próbálhattak ki egyben, amelyeket eddig egyik iskolában sem. – Remélem jól érezték magukat, mert a legfontosabb, hogy mindennap mozogjunk, egészséges életmódra neveljük a gyermekeinket, illetve mi magunk is próbáljunk meg úgy élni – tette hozzá Potápi Árpád János.

Cél a nemzetünkről való ismeretek gyarapítása és a közösségi szerepvállalás erősítése

Elmondta azt is, hogy a versenyzés adta élmény mellett a Bátrak Ligája a játszva tanulásnak is terepe. A szellemi vetélkedők honismereti tudást, az aktivitások a honvédelmi sportokban való jártasságot erősítik. A Bátrak Ligájának mindemellett célja: a közösségek építése, a fiatalok aktivitásának erősítése, a nemzetünkről való ismereteik gyarapítása és a közösségi szerepvállalás erősítése. Ahol a legfontosabb eredmény, hogy a fiatalok vetélkednek, sportolnak és a játékok során a magyarság múltjáról, jelenéről új ismereteket szereznek. A programnak fentieken túl célja olyan aktív közösségek létrehozása, amelyek segítik a Honvédelmi Sportszövetség küldetését, tevékenységét. A HS köztestület, amelynek törvényben meghatározott alapvető közfeladata a hazafias nevelés és a honvédelmi oktatás programjaiban való közreműködés. A Honvédelmi Sportszövetség küldetése, hogy Magyarország állampolgárainak a haza védelme iránti elkötelezettségét és áldozatkészségét segítse, erősítse.