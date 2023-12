60 ÉVE „ Dalmandi Állami Gazdaság hibridüzemében 660 vagon hibridkukorica vetőmagot fémzároltak – közölte a Tolna Megyei Népújság 1963. december 4-i száma. „Ebből 200 vagonnal Csehszlovákiába, Lengyelországba és az NSZK-ba szállítanak. A korszerű üzemben megkezdték az exportszállítást és szerdáig száz vagon hibridkukorica vetőmagot küldtek kivitelre a csepeli szabadkikötőbe, 24 vagont pedig közvetlenül az NSZK-ba indítottak el. Dalmandon újabb megrendelő is jelentkezett, próbaképpen Svédországba kértek néhány vagon vetőmagot a Tolna és Somogy megyékben termesztett hibridkukoricából.”

60 ÉVE DECEMBER egy rejtélyes esetet ismertetett a Tolna Megyei Népújság 1963. december 5-i száma. „Seemann István hőgyészi lakos, a 11-es AKÖV autóbuszának vezetője Várdombon az italbolt lejtős udvarába állt be parkírozni. Este negyed kilenckor elutazott haza Hőgyészre. A kocsit otthagyta. Körülbelül egy óra múlva a kocsi magától megindult és a szemben lévő földművesszövetkezeti bolt falának ütközött. A bolt fala erősen megrongálódott. Érdekes megemlíteni, ahova az autóbusszal beálltak, olyan szűk a hely, hogy még vezetővel is nehéz ki- és beállni. Most vezető nélkül az autóbusz könnyen kisurrant a szűk helyről, míg a szemben lévő falnál megállt.”

60 ÉVE „néhány napos, száraz hideg után a hét elején beköszöntött az esős, ólmosesős téli időjárás”– közölt körképet a Tolna Megyei Népújság 1963. december 6-i száma. „A megye 1000 kilométernyi útszakaszán bevezették a készenléti szolgálatot. Az utak állapotát 230 útőr figyeli, és amennyiben eljegesedést tapasztalnák, megkezdik az utak felszórását homokkal, salakkal. A fontosabb útvonalakon pedig – elsősorban a 6-os fő közlekedési úton – őrjáratos kocsikat állítanak munkába, amelyekről állandóan, teljes szélességben szórják az utakat, hogy biztonságosabbá tegyék a közlekedést. A kedvezőtlen időjárás egy kissé korán és rosszkor jött, mert a szükséges tízezer tonna szóróanyagból csak 1500 tonnányit hordtak ki az utak mentésre. A lemaradás fő oka az, hogy az AKÖV nem tudott elég tehergépkocsit adni a szállításokhoz.”