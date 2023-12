A borturizmus sokak által ismert nevezetessége a sióagárdi Leányvár és a paksi Sárgödör tér. Kedvelt célállomások a szekszárdi pincék és a györkönyi présházak is. Ám azt kevesen tudják, mert valahogy nincs eléggé hangsúlyozva, propagálva, hogy Tolna vármegye legnagyobb pincefaluja Bölcskén található.

Már a török idők előtt is jelentős szőlőtermelés folyt ezen a tájon. Egy, az 1500-as évekből fennmaradt kimutatás szerint a búza és a szőlő termelési aránya 17:83 volt, a szőlő javára. Ma a bölcskei térképen három foltban láthatók a présházegyüttesek; összesen mintegy 420-at tartanak nyilván. A részletekről Meretei Lászlóval, a helyi Borbarát Klub titkárával beszélgettünk.

– Sokféle szőlővel foglalkoznak a gazdák – mondja – elsősorban fehér fajtákkal, de vörössel is érnek el szép eredményeket, még országos borversenyeken is. A helyi versenyeket a pincefalu központjában, a Turul Fogadóban tartjuk. S ha falunap vagy más rendezvény van, ott kapnak szállást a bel- és külföldi vendégek. Kisebb összejöveteleket, megbeszéléseket, szakmai fórumokat a Borbarát Klub présházában is szervezhetünk a jövőben.

Ezt az épületet pályázati támogatásnak köszönhetően vettük meg, és most újítjuk fel. A pincefalu egyébként a hagyományőrzés követelményeinek is megfelel, és a 21. századi kényelmi funkciók is jelen vannak. Értem ez alatt, hogy a présházak túlnyomó többsége burkolt utakon közelíthető meg, és 80-90 százalékukban van víz-, villany-, szennyvízvezeték.

A pincefalu jellegzetes épületei (A szerző fotója)

Itt rendeztük meg 2019-ben a Magyarországi Pincefalvak Szövetségének találkozóját. Volt kulturális műsor, erős emberek versenye, készült bivalypörkölt, sütöttünk vagy ezer palacsintát, és meg lehetett kóstolni tíz település borait. A covid miatt sajnos sok programot törölni kellett, de most már megint minden működik.

A Borbarát Klub tagjai közül többen részt vesznek más módon is a helyi közéletben. Meretei Lászlónak például ilyen tájt megszaporodnak a feladatai. Évek óta ő ugyanis a legfoglalkoztatottabb helyi mikulás.