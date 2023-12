Mackók költöztek a Nagymányoki Közművelődési Központ-ba december 12-én, kedden este Verseci Edina jóvoltából, akinek ez alkalommal nyílt meg első önálló kiállítása, mely rengeteg látogatót vonzott.

– Edina régóta alkot – hangsúlyozta a művelődési központ igazgatója, Huckerné Linde Judit. Saját készítésű mackóival már több országosan meghirdetett versenyen részt vett, amit természetesen elismertek és díjaztak is. Ideje volt már, hogy lakóhelyén rokonai, barátai, kollégái, szakkörös társai és ismerősei bátorítsák, hogy folytassa a megkezdett utat, hiszen nem mindennapi tehetséggel rendelkezik.

A megnyitón maga az alkotó is mesélt munkáiról és arról, miért állnak közel hozzá a bocsok. A kiállított különlegességek közt egy Freddie Mercury emlékére készített maci Teddy Bearcury is megtalálható.

Fotó: a szerző felvétele

– Karácsony közeledtével ez a tárlat főleg aktuális, hiszen kinek ne lett volna gyermekkorában egy kedves, alvós mackó barátja? Szívet melengető emlékek jutottak mindenki eszébe.

A tárlatot Steib Gáborné könyvtáros méltatta Edina felkérésére. A nagyon kedves és szerény természetű alkotóra rendkívül sokan voltak kíváncsiak, és a kiállítás témáját tekintve a művelődési ház munkatársai sok-sok gyermek látogatónak is örülhettek. A megnyitón részt vett Nagymányok város polgármestere, Bartucz Máté is, aki személyesen gratulált és további sok sikert kívánt az alkotónak. A kiállító kézimunkáival is hódít. December 15-től látható lesz egyik versenymunkája a Bazilikában.

Fotó: a szerző felvétele

Edinának a Magyar Bababarátok Egyesülete Ezüstkoszorús Mester címet adományozott. Tagja a művelődési házban működő A Szakkör Tudásunkkal kézenfogva című program hímzőszakkörének is. A Mackó világ című kiállítást január közepéig lehet megtekinteni.

A megnyitón a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendéke, Dávid Sára működött közre. Felkészítő tanára Jakabné Csegezy Mária volt, fő mentora és a nagymányoki kiállítások állandó zenei közreműködést segítő zenetanára Herger Éva.