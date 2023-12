Anonymus-díjat kapott Ament-Kovács Bence néprajzkutató. Ebben az elismerésben a szakterületükön kiemelkedő eredményt elérő, ifjú, a pályafutásuk elején járó tudósok részesülhetnek. A HUN-REN BTK Néprajztudományi Intézet munkatársának Balogh Balázs főigazgató és Fodor Pál címzetes főigazgató adta át a múlt héten a kitüntetést.

Ament-Kovács Bence, jóllehet Budapesten született 1991-ben, sok szállal kötődik Tolna vármegyéhez. Mindenekelőtt édesanyja, Ament Éva révén. A Tárnokon élő népi iparművész Diósberényben született és Hőgyészen végezte el az általános iskolát. A családi háttér és a két település máig ható útravalóval látta el. Négy éve úgy nyilatkozott lapunkban, hogy kisgyermekként először a német nyelvet, azon belül a berényi dialektust sajátította el.

Azt is elmondta, hogy gyermekéhez – azaz Bencéhez – annak óvodáskorában csakis németül szólt, méghozzá diósberényi sváb tájszólással. Fia ezért úgy beszél németül, mint a berényiek, jóllehet soha nem élt ott. Hőgyészen viszont sokat tartózkodott, ugyanis az itt élő anyai nagyszülőknél töltötte gyermekkora nyarait. Az ELTE történelem-néprajz szakának elvégzése után öt évvel, idén írta meg doktori disszertációját.

Az Uradalom, plébánia, faluközösség: Történeti néprajzi dimenziók a 18. századi Dél-Dunántúlon című értekezése Tolna vármegyébe, az egykori Mercy uradalomba vezeti az olvasókat. Impulzusként szolgált számára egy, még gyermekként Hőgyészen a nagyszülőktől hallott történet. A monda szerint ugyanis Mercy gróf kastélya parkjának platánfájára kötött fel egy engedetlen legényt...

Az Anonymus-díj átadásakor Vargha Katalin, a Néprajztudományi Intézet tudományos titkára is hangsúlyozta méltatásában: a díjazott folyamatosan végez terepmunkát, elsősorban Tolna vármegyei német településeken.

– A most átvett oklevélben ugyancsak olvasható, hogy az elismerést a 18. századi, dél-dunántúli, történeti-néprajzi kutatásaimért kaptam – nyilatkozta lapunknak Ament-Kovács Bence. – Miként az a disszertációmban is szerepel, az említett tájegységen belül elsősorban Tolna vármegyére összpontosítottam. Számomra azért is jelentős ez az elismerés, mert korábban régész, illetve történész kollégáknak ítélték oda, ám mint néprajzos, jómagam vehettem át első alkalommal.

Azt is közölte, hogy a jövő év elejétől igyekszik doktori értekezését könyvvé formálni, s bízik abban, hogy a kötet legkésőbb 2025-re az olvasók kezébe kerülhet. Ezzel együtt folytatja kutatásait is, s talán nem is kell különösebben hangsúlyoznunk, hogy az új témakörrel is szűkebb pátriánkra fókuszál. Ugyanis a források azt bizonyítják, hogy a 18. századi Tolna vármegyében a jobbágyok – akikről általában az a feltételezés járja, hogy erőteljes földesúri elnyomásban éltek – meglepő felkészültséget és aktivitást mutattak az eladásra, piacra szánt dohánytermesztésben.

– Ez is mutatja, hogy Tolna vármegye múltja még nagyon sok felfedezni valót tartogat számunkra – húzta alá Ament-Kovács Bence. – Nagyon örülnék annak, ha ezen a téren is minél több újdonsággal tudnék szolgálni.