Az év első beszámolói még jórészt az óév búcsúztatásáról szóltak. A vármegye városaiban és kisebb településein egyaránt „állt a bál” az év utolsó napján, hogy az ünneplők áttáncolhassák magukat az új esztendőbe.

Batyus bál volt szilveszterkor a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében (Fotó: Makovics Kornél)

Volt, ahol hagyományosan sportosan zárták le 2022-t. Pakson a tájfutók szerveztek szilveszteri futást, Dombóváron tombolasorsolással kötötték egybe a harmincadik alkalommal megtartott év végi futást, és Tolnán is jubiláltak, ahol huszadszor volt szilveszteri futás. Szekszárdon zsírégető túrát szerveztek, Bonyhádon malackergető futást. Csikóstőttősön és Kocsolán szintén futva hagyták maguk mögött az évet.

Ökumenikus imaheti programokat tartottak Szekszárdon (Fotó: M. D.)

Természetesen az év első Tolna vármegyei babáiról is hírt adtunk. A szekszárdi kórházban Heisler Zsombor András érkezett elsőként január elsején, míg a dombóváriban Kassai Dijár Árlen január 3-án.

S míg mi magunk mögött hagytuk az ünnepeket, a szerb ortodox hívők számára január 6-án jött el a szenteste. Vármegyénkben két településen, Medinán és Grábócon él ilyen közösség, így ők a Julianus-naptár alapján ekkor ünnepelték a karácsonyt.

A jeges kalandon futottak és mártóztak is (Fotó: Molnár Gyula)

Megemlékezésekben bővelkedett az év első hónapja. A madéfalvi veszedelem január 7-i évfordulóján vármegyeszerte fejet hajtottak az ősök emléke előtt a székely közösségek. Nyolcvan éve szenvedtük el történelmünk legnagyobb katonai katasztrófáját, amikor a Don-kanyarban megsemmisült a második magyar hadsereg. Januárban az elesett hősökre is emlékeztünk. Akárcsak a II. világháború után elhurcolt magyarországi németekre, akiknek a származásuk miatt kellett elhagyniuk otthonukat. Nemcsak a német nemzetiségi önkormányzatok, települések adóztak az kitelepítettek emlékének, hanem a Magyarországi Német Színház is, amely a Nehéz csomag című darabot mutatta be azokban a napokban.

A Nehéz csomag című darabot mutatta be a DBU (Fotó: Máté Réka)

A magyar kultúra napján szintén többfelé tartottak programokat, és ekkor avatták a Magyar Kultúra Lovagjává Lönhárd Ferencet. A gyönki közművelődési szakember a Bárka Művészeti Szalon alapító elnöke. Bonyhádon Wass Albertre emlékeztek január elején az író – a világon elsőként a völgységi városban felállított – szobránál. Szekszárdon pedig a vármegyeszékhely szülötte, Mészöly Miklós író emléke előtt tisztelegtek. A Művészetek Házában rendezett ünnepségen Nagy Boglárka, a Libri Kiadói Csoport Jelenkor Kiadójának vezetője vehette át a Mészöly Miklós Emlékplakettet, míg Szeifert Natália a Mészöly-díjat Örökpanoráma című regénye elismeréseként.

Szeifert Natália kapta a Mészöly-díjat (Fotó: Retkes Tamás)

Gerjen egyik kiemelt, minden év elején visszatérő eseménye a Jeges kaland. Ennek egy része a szárazföldön zajlott, ugyanis ötvenöt futó indult el a Paksi Atomerőmű Látogatóközpontjától Gerjenig, ám ami igazán jegessé teszi a kalandot, az csak eztán következett. Több mint negyven vállalkozó kedvű mártózott meg a Duna öt és fél fokos vizében. Kakasdon székely, sváb és felvidéki hagyományok szerint tartottak közös disznóvágást.

Kakasdon huszonegyedik alkalommal vágtak közösen disznót (Fotó: M. K.)

Iregszemcsén időközi választás volt miután tavaly ősszel feloszlatta magát a testület. Végül az addigi településvezetőnek, Tóth Szabolcsnak szavaztak ismét bizalmat. Három polgármester kollégája, Andrási Zoltánné Varsád, Farkas Edit Döbrököz és Sziebert Éva Váralja vezetője pedig a Sándor-palotában járt, ahol Novák Katalin köztársasági elnök látta őket vendégül.

Visszatekintő sorozatunkat mától az év végéig naponta folytatjuk.