Mohai-Sipos Hajnalka elkötelezett kutyabarát, két virgonc jagd terrier gondos gazdája. A város ezen részén egyébként – a szekszárdi Kőrösi Csoma Sándor lakótelepről van szó – igen sokan tartanak ebeket. Olyan hely azonban nem akad, ahol ezek a fokozott mozgásigénnyel rendelkező négylábúak kedvükre rohangálnának, anélkül, hogy bárkinek vagy bárminek is gondot okoznának.

– Én időnként a pályaudvarnál található területre viszem a kutyáimat, de ezt ismerőseim közül nem mindenki teheti meg – mondta el lapunknak Mohai-Sipos Hajnalka. – Például vagy munkaidejéből következő elfoglaltsága, csekély szabad ideje, vagy idősebb kora miatt. Ezért lenne hasznos itt, valahol a közelünkben egy kutyafuttató létesítése. Megkérdeztem itteni ebtartó társaim többségét, valamennyien egyetértenek az ötlettel.

Amit már csak meg kellene valósítani. Szerencsére van mire alapozni. Mohai-Sipos Hajnalka, mint ötletgazda hangsúlyozta: a környék kutyásai – lehetnek akár ötvenen-hatvanan is – nemcsak odafigyelnek egymásra, hanem összetartó csapatot alkotnak, sőt, gyakorta barátságot is ápolnak egymással. Ilyen hozadéka is van annak, ha a kutyasétáltató személyek rendszeresen találkoznak egymással. Mindent összegezve lehet számítani, építeni öntevékeny mivoltukra, segítő szándékukra.

– Már többen is jelezték, hogy munkájukkal járulnának hozzá a kutyafuttató létesítéshez – folytatta az ötletgazda. – Akadtak olyanok is, akik különböző anyagokat szállítanának a helyszínre. Pénzbeli felajánlásokat is kaptam, az összegek a kétezer forinttól a negyvenezer forintig terjednek.

Ezt a tettre készséget, energiát Szollár Zoltán közreműködésével igyekszik a lehető legnagyobb hatásfokkal becsatornázni. A négyes számú körzet önkormányzati képviselője teljes nyitottsággal fogadta a megkeresést. Nemcsak a gyarapodást, a közösség építést szolgáló városatyaként, hanem – talán hangsúlyoznunk sem kell – ugyancsak elkötelezett kutyabarátként is.

– Már végeztünk is némi terep felderítést, illetve egyeztettem építész szakemberrel is – közölte a képviselő. – Ennek alapján úgy tűnik, hogy a lakótelepi játszótér közelében, avagy a 38-40. számú épület melletti kanyarnál is rendelkezésre állna alkalmas hely. Jelenleg az előzetes tájékozódás szakaszában vagyunk, még egyaránt szükség van szakmai és lakossági egyeztetésekre, tehát van tennivalónk. Személy szerint a kutyafuttatót nemcsak az állatok mozgásigénye miatt tartom fontosnak; hanem azért is, mert így még jobban el lehetne szigetelni azokat a betegségeket, melyek időnként a kutyákat sújtják. S már most hadd jelentsem be, hogy amint elkészül ez a létesítmény, jómagam is ide fogom vinni dr. Watson névre hallgató basset houndomat.