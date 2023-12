A hagyományokhoz híven a Paksi Angyalok az Állatokért Alapítvány idén is megrendezte az árva kutyák karácsonyát. Múlt szombaton délelőtt sokan ellátogattak a hegyespusztai állatmenhelyre, ahova adományokat vihettek, emellett a kutyákat meg is sétáltathatták. Ennek köszönhetően az ünnepek előtt az árva kutyáknak is jutott egy kis plusz figyelem, szeretet.