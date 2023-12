A szekszárdi fiatal a Kőrösi Csoma Sándor program pályázatának egyik nyerteseként juthatott el a világ túloldalán található országba. A teol.hu podcast vendégeként a kettős szigeten töltött, közel fél évének eseményeiről beszélt, hangsúlyozva azt, hogy életre szóló élményekkel gazdagodott. A fogadó országban az ottani magyar kulturális szerveződéseket segítette munkájával, s így esett meg, hogy a néptáncban amúgy nem kifejezetten jeleskedő fiatal még szilágysági táncok tanítására is vállalkozott. De ilyesmivel számolnia kellett, hiszen a program – a fogadó ország nyelvének alapos ismerete mellett – sokoldalúságot is vár a kedvezményezettektől.

Neiner András azt is elmondta, hogy érdekes és különleges tapasztalatokra tett szert a kiwik földjén – így nevezik magukat az új-zélandi, eredetileg angolszász telepesek utódai –, ahol egyébként bennszülött maorikkal is megismerkedett. Az ország, kiterjedt mivoltának köszönhetően több éghajlati övet is magába foglal, gazdag és egyedülálló növényzettel és állatvilággal rendelkezik. A helyiek elkötelezetten védik, óvják a természetet, ebből a szempontból akár követendő példát is mutathatnak számos más országnak is.