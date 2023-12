Indonézia legkiválóbb fiataljai számára egy különleges ösztöndíjprogramot indított a szigetország kormánya. Nagy büszkeség, hogy idén ősszel a PTE-n kezdhette meg a legtöbb indonéz hallgató ezt a programot, mely révén két kar szakmai programján vehettek részt. A záróeseményen dr. Tarrósy István igazgató, dr. Bene Krisztián dékán, dr. Máté Orsolya igazgató és dr. Juhász Gábor tanszékvezető mondtak beszédet. Miután jávai nyelven köszöntötte őket, dr. Tarrósy István így fogalmazott: “Mindannyian sokat dolgoztunk a szemeszter maradandó sikerén!”

Hangsúlyozta: a Pécsi Tudományegyetem szeretettel várja vissza az indonéz hallgatókat, a jelenlegi program elvégzése után is bármely nemzetközi képzésre.

Ifan Mahdiyat Sofiana, Indonézia magyar nagykövetségének munkatársa is köszöntötte a végzett fiatalokat. Elmondta, hogy identitásukat meghatározza az, hogy országukon kívüli kapcsolatokra, élményekre, tapasztalatokra építenek. Egy indonéz gyermekdalt is idézett, melynek első pár sorát együtt énekelték a hallgatókkal - ez is arról szól, hogy “új világokat felfedezni, más nemzetektől tanulni az indonéz DNA része”.

Ahogy Ifan Mahdiyat Sofiana fogalmazott: “országunk szigetekből áll, amiket nem szétválaszt, hanem összeköt az óceán. Hozzátok haza a tudást, a bölcsességet, amit Pécsen tanultatok!”

Dr. Russell Alan Barkley oktatással kapcsolatos podcastjából idézet: a fiatalokra csak kevés idő van hatni, 21 éves kor felett már mit sem számít a genetika vagy az oktatás - a környezetet is meg kell változtatni ahhoz, hogy maradandó fejlődés legyen elérhető. És éppen ez az, amihez pécsi tartózkodásuk hozzásegítette ezeket a hallgatókat.

