Több ládában adták át a legkisebbeknek, az újszülötteknek, csecsemőknek szánt kedves, hasznos dolgokat dr. Kuhajda Valériának, a gyermekosztály újszülött részlegét vezető főorvosnak és dr. Fathi Khalednek a gyerekgyógyászati osztály főorvosának.

– Így, karácsony előtt, minden évben tesszük ezt – mondta Szabó Noémi –, azért is, mert nagyon sokat köszönhetünk a kórháznak. Minden osztályának és dr. Németh Csaba főigazgató-főorvosnak is, mert sokat segítenek nekünk. Ugyanis a sportsérülések gyakran mások, mint a hétköznapiak, nagyon sokszor van szükség hirtelen diagnosztikára és ellátásra, és olyankor minden osztálytól, minden orvostól megkapjuk a támogatást. Ezt igyekszünk így is megköszönni.

Mérkőzéskor gyűltek az ajándékok

– Sajnos idén valamivel kevesebb ajándék jött össze, de köszönjük a támogatást ezúton is a szurkolóinknak és sportolóinknak, hogy felhívásunkra segítettek az adományok gyűjtésekor – folytatta Szabó Noémi. Hozzátette, egy Európa-kupa és egy magyar bajnoki mérkőzés előtt gyűjtötték össze az intézmény számára leghasznosabb holmikat, illetve a KSC irodájába is vittek be többen hétköznap ajándékot. A kórházzal régi kapcsolata van a klubnak, most a legkisebbek támogatásáról döntöttek, talán azért is, mert Kuhajda doktornővel különösen szoros a kapcsolatuk, ő csapatorvosa is volt a KSC-nek.

A hőgyésziek következnek

Szabó Noémi azt is elmondta, hogy folytatják tovább az ajándékozást. Bekapcsolódtak a Dobj be egy tábla csokit! akcióba, s már sok táblányi összegyűlt. Azokat a kalocsai és a veszprémi kórház gyerekosztályára küldik. És van egy másik tervük, amelynek során nem a szurkolókat szólítják meg, hanem a stábtagokat, a játékosokat, a KSC-ben dolgozókat, mert felhívást kaptak a hőgyészi gyermekotthonból, ahol 32 nehéz sorsú 12-18 éves lány él, s nekik teszik szebbé majd az ünnepet. Nekik gyűjtenek, és már eddig is szép ajándékok érkeztek – az egyik U 12 es szülő raklapnyi új ruhát vett –, s azokat december 13-án, az idei utolsó hazai, a Spar Girona elleni meccsük szünetében adják át. Mégpedig a serdülő csapat 11 játékosa ajándékozza meg a hőgyészieket képviselő 11 lányt.

A sportigazgató hozzátette, most, hogy nem egy nagy állami vállalat van mögöttük, hanem egy helyi cég, a Tarr Kft. nevét viselik, ez még több felelősséget ró a klubra, igyekeznek megfelelni a nagyszerű lokálpatrióta kft. elvárásainak a pályán kívüli társadalmi szerepvállalás terén is.