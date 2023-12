– A 2023-as év rendkívül mozgalmas volt az intézmény életében. Az év eleji időszak komoly nehézségekkel indult, hiszen az előző év utolsó hónapjaiban az energiaszektorban bekövetkezett hatalmas áremelés sokszorosára növelte a fenntartási és rezsiköltséget. Szigorú intézkedések és korlátozások bevezetésével sikerült túlvészelni ezt a nehéz időszakot és a megfeszített munkának köszönhetően nem kellett bezárni a Babits Mihály Kulturális Központot – tájékoztatta lapunkat Berlinger Attila ügyvezető igazgató.

Ünnepeltek a szüreti napokon

Évértékelésében elmondta, hogy a tavaszi időszakban újjáéledtek a városi szabadtéri rendezvények, és a majálist követően egy kiváló Pünkösdi Fesztivált sikerült megrendezni, melyen újra több tízezer látogatót fogadhattak. A Zöld Város projekt nyári elindulását követően sikerült újraszervezni a Szekszárdi Szüreti Napok programjait, helyszíneit, és az önkormányzat, valamint a számos lokálpatrióta cég támogatásának köszönhetően három év után végre korlátozások nélkül ünnepelhettek együtt az emberek szeptember közepén a város legnépszerűbb fesztiválján.

– Legnagyobb örömünkre a kultúra és a változatos programok iránti vágy hónapról hónapra nagyobb közönséget vonzott termeinkbe. Az év második felében már szinte valamennyi műsorunk teltházat eredményezett és több alkalommal megismételt előadásokra is sor került, melyek szintén megtöltötték tereinket. A színházi bérletek és a szabadelőadások is rendkívül népszerűek voltak, és örömünkre a gyermekelőadásokra, produkciókra is kitehettük a megtelt táblát – közölte Berlinger Attila.

Szilveszteri bállal zárják az évet

A régi Babits-bálok hagyományát is sikerült feleleveníteni, Szekszárd város híres költője születésének 140. évfordulója alkalmából köszönthették intézményük korábbi vezetőit, támogatóikat, együttműködő partnereiket. Folyamatosan nőtt a mozilátogatók száma és egyre gyakoribbak az iskolák, intézmények és cégek által kért különvetítések is.

A számok tükrében is visszaköszön a gazdag műsorkínálat, huszonegy színházi és nyolcvanegy egyéb előadás, hetven koncert, tizennyolc kiállítás és több mint nyolcszáz mozifilm várta idén a vendégeket a Babits Mihály Kulturális Központ által szervezett programokon.

Az idei évet egy gazdag adventi programmal és szilveszteri bállal zárják, 2024 január elsején pedig a színházteremben ünnepi koncerten köszöntik vendégeikkel együtt az új évet annak reményében, hogy jövőre is gazdag és színvonalas programkínálattal várhatják a közönséget rendezvényeiken.