Már a hónap elején ünnepi lázban égtek a györei önkormányzat dolgozói, akik már december 2-án feldíszítették a falu főterét és az önkormányzat épületét.

– December 2-án nálunk, Györén már karácsonyfa pompázott a főtéren – mesélte portálunknak Filamella Tibor, polgármester. Immár nyolc éve hagyományosan szervezünk adventi programokat, melyet a lakosság mindig nagy örömmel fogad.

December 8-án adventi vásárt tartottak a falu különlegessége, a Templom iskola udvarán, ahol a helyi szülői munkaközösség a résztvevőket forró italokkal és meleg étellel vendégelte meg. A hagyományoknak megfelelően idén is karácsonyi csomagokkal lepték meg a helyi idős polgárokat, azaz a hatvan éven felülieket és a tizennyolc éven aluli gyermekeket.

– Az idén is háromszáz karácsonyi csomagot osztottunk ki a falu lakóinak. Minden hatvan év feletti és tizennyolc év alatti polgárnak próbáltunk ezzel kedveskedni, megkönnyíteni egy kicsit a karácsonyi bevásárlás terhét, ami most igen nagy terhet ró a családokra és idősekre. A csomagot igyekeztünk úgy összeállítani, hogy az a leghasznosabb termékeket tartalmazza, így főként tartós élelmiszerek, étolaj, liszt, cukor kerültek bele, de próbáltunk egy kis édességgel, mézzel és csokoládéval is kedveskedni.

Karácsonyra hangolták a helyieket

December 15-én, pénteken Hangolódás a karácsonyra című rendezvényét szervezte meg az önkormányzat a Templom Általános Iskolában, ahol egy meghitt koncert keretében Shawn Végvári angol és német nyelven karácsonyi slágereket adott elő gitárzene kíséretében.

– Az előadást követően megvendégeltük a teljes falu lakosságát forralt borral, teával és karácsonyi süteményekkel. Györe olyan, mint egy nagy család, szerencsére hatalmas az összetartás, amit mi sem mutat jobban, mint hogy december 21-én, csütörtökön a falu összes intézményének dolgozója, a diákok és óvodások együtt karácsonyoznak majd, egy szeretetebédet tartanak.

A kicsik az ebéd előtt egy műsorral kedveskednek nekünk. Ez is egy tradíció nálunk, hogy aki egész évben tesz a faluért – az egészségügyi és önkormányzati dolgozók, tanárok, óvónők és a falu jövője, a gyerekek, összesen százhatvanan – hálánk jeléül egy finom ünnepi ebédet kapnak. Ez nyolc éve, mióta polgármester vagyok, már szokássá vált.