Pénteken este Kovács Aliz, a The Voice tehetségkutató sztárja búcsúzott el a tolnai közönségtől a – háromfős fúvós szekcióval kiegészített – Walking Mama nagy sikerű koncertjén, a Lovardában. Aliz immár hét éve, 13 éves kora óta(!) – egyebek mellett – két tolnai rockzenekarban is énekelt, a Walking Mama mellett az Electric Soul együttesben is.

A Voice-ban elért sikerét követően új időszámítás kezdődik a karrierjében, új szerződéses kötelezettségekkel. Így a csupaszív, kedves, aranytorkú lány immár a maga útját kezdi járni, a tolnai bandákkal történő örömzenélésekre viszont már nem lesz lehetősége. Amit mindenki megért és elfogad, de azért egy kicsit ő is, pláne a zenekarok és legfőképpen a tolnai közönség fájlal. (Aliznak egyébként Pakson, illetve Faddon még lesz néhány koncertje a következő hetekben, a megyében utoljára január 13-án Pakson, az Electric Soullal lép fel.)

A tolnaiak persze Aliz nélkül sem maradnak kiváló zenei élmény nélkül. Ma, szombaton délután ismét megtelik a Lovarda, ezúttal egy komolyzenei koncertre. A Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar ma adja elő először egy spanyol zeneszerző kimondottan nekik írt darabját, a Táltost. A mű világpremierjét hallhatja tehát a közönség, más zeneművek mellett.

A hétvége harmadik napján, vasárnap este héttől pedig Szulák Andrea adventi műsorát élvezheti a publikum a Lovardában, ahol a koncert előtt adventi vásárt is tartanak.