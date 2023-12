Mint az elmondta, törekvésük azért is lényeges, mert ma pedagógus paradigma, és pedagógiai világnézet váltás zajlik, elsősorban a digitális média hatására. Ez sarkallja őket arra, hogy minél több képzett, elhivatott, lelkes fiatalt vonzzanak pedagógiai területre. Ez egy sokrétű feladat, és csak társadalmi-politikai együttműködés jegyében oldható meg. Kell a pedagóguspálya társadalmi megbecsültségének, a pedagógus illetményeknek emelése, a pedagógiai intézmények javítása, de a felsőoktatási intézményeknek is mindent el kell követni, hogy vonzóbb legyen a pedagógus pálya. Ezért az oktatási, képzési kínálatot hozzáigazítják az új elvárásokhoz, hogy a hallgatók valóban praktikus ismeretekkel gyarapodjanak, hallgatóbarát intézkedéseket is hoznak.

Az tény, hogy nő az alsófokú pedagógusképzés iránti érdeklődés, az óvodapedagógus, gyógypedagógus képzés iránti is, ugyanakkor látható, hogy a nappali tanítóképzés iránti érdeklődés valamelyest csökkent az elmúlt években. Pontosabban, jelentkezők vannak, de a magas pontszámok miatt sok tanítójelölt nem került be a képzésbe. A kar szekszárdi képzési helyén az elmúlt években is kevesebb tanítójelöltet tudtak felvenni, most ősszel pedig egyet sem. Ezért, hogy segítsék az itteni tanítóképzés ügyét, azokat, akik nem jutnak be az államilag támogatott, hanem csak az önköltséges képzésbe, a dékáni támogatásforma keretében az önköltség mérséklésével segítik. Minden olyan tanítóképzésre jelentkező fiatalt, aki önköltséges helyre nyert felvételt, így támogatnak.

Egy másik, nagyon fontos és egyedülálló lépés, hogy lakhatási támogatást is kínálnak a tanítói diplomával rendelkező fiataloknak, pályakezdőknek. Azok a frissdiplomás tanítók, akik vállalják, hogy Tolna vármegyében, Tolna bármely településén fognak tanítani egyetemi tanulmányaikat követően, lakhatási támogatást kapnak. Az egyetem kollégiumában egy évig térítésmentesen lakhatnak, s a következő két évben is jelentős bérleti díj kedvezményt kapnak. Ezzel teszik könnyebbé a pályakezdésüket.

Emellett az országosan is újszerű kezdeményezés mellett azzal is segítik dolgos éveik megkezdését, hogy a jövőben a végzős pedagógusoknak is szerveznek állásbörzét. A pedagógus intézmények fenntartói, az iskolák, óvodák vezetői félévente eljönnek és tájékoztatást adnak a munkalehetőségekről, az intézményekről, arról, hogy mivel tudják támogatni a friss diplomásokat. Így könnyebb lesz az álláskeresés, a végzős hallgatóknak nem kell majd pályázatokon keresni leendő munkahelyüket, hanem az intézményvezetőktől, első kézből kapnak információkat.

Ezekkel a lépésekkel – mondta Szécsi professzor –, hozzájárulhatnak a pedagógus hivatás iránti elkötelezettség megerősítéséhez, vonzóbbá tehetik a pedagógus pályát, és céljuk az is, hogy Tolnában, és pedagógus hivatásukban marasztalják a fiatalokat, hogy maradjanak, és erősítsék ennek a térségnek a fejlődését.