– Megható pillanatokat éltem át, ma délelőtt a gerjeni óvodánkban és bölcsődénkben. Az intézményvezető, Szalainé Halmazsán Hajnalka meghívására vettem részt a karácsonyi műsoron, ahol a dolgozók kedveskedtek előadással a gyermekeknek. A Nyugdíjas Klub tagjai ajándéktárgyakkal örvendeztették meg a kicsiket, akik a napokban készült finom süteményekkel vendégeltek meg minket – írta Romhányi Károly.

– Az óvodában ülve azon gondolkodtam, hogy 2014-et követően, a polgármesteri munkám kezdete után volt olyan időszak, amikor 26 gyermek járt az óvodánkba. Jelenleg 70 gyermek oktatása zajlik az óvodánkban és bölcsődénkben, mely szám a nevelési év végére tovább emelkedik – számolt be az örömhírről. A polgármester nem feledkezett meg az ott dolgozókról sem.

– A 2021-ben átadott, a mai kor követelményeit is túlszárnyaló eszközökkel jól ellátott épület ad otthont a nevelésnek, de ez semmit nem érne önmagában, ha az ott dolgozók nem töltenék meg emberséggel és magas színvonalú szakmaisággal. Ennek ékes bizonysága az is, hogy a környékükön található településekről is egyre több kisgyermeket hoznak Gerjenbe a nevelési intézményeikbe – írta, megköszönve az egész éves magas szakmai színvonalú munkát, emberséget és kitartást az intézmény dolgozóinak.