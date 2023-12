Dr. Gál Gábor pénteken délután a fővárosban, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Magyar vállalkozók napja rendezvényén vette át az Országos Év Vállalkozója Díjat. A Szekszárdon élő, Pakson praktizáló szájsebész-implantológus, az Alisca Dent Kft. tulajdonosa úgy nyilatkozott lapunknak, hogy nagyon szép, jelentős eseményen vehetett részt a Müpában.

– Életem egyik emlékezetes napja ez a mai – folytatta dr. Gál Gábor. – A megnyitót Orbán Viktor miniszterelnök tartotta, s ezt követően is fontos előadásokat hallgathattunk meg. Gyakorlatilag jelen volt a rendezvényen a hazai gazdasági-politikai élet krémje. Ami személyemet illeti, a VOSZ támogatásával szerzett elismerést Varga Mihály pénzügyminiszter adta át számomra. Természetesen jól eső érzéssel fogadtam, amint röviden, pár mondatban méltatták vállalkozói tevékenységemet.

Dr. Fajszi Lajos, a VOSZ Tolna Vármegyei Szervezetének elnöke ugyancsak azt húzta alá elsőként – ezzel is érzékeltetve a rendezvény rangját –, hogy a köszöntőt Orbán Viktor tartotta. Ezzel összefüggésben megjegyezte, hogy a miniszterelnök is támogatta azon törekvést, melynek eredményeként az Országgyűlés nemrég minden év december első péntekét a Magyar Vállalkozók Napjává nyilvánította. Tolna vármegyei vezetőként kiváltképp örömmel nyugtázta dr. Gál Gábor díjazását. Azt is hozzátette, hogy a szintén beszédet tartó Eppel János, a VOSZ elnöke ugyancsak Tolna vármegyei, jelesül őcsényi gyökerekkel rendelkezik.

– Mint azt kifejtette, a VOSZ és a kormányzat kapcsolatát a konstruktív együttműködés jellemezte – idézett a beszédből a vármegyei elnök néhány fontos kitételt. – Arra is utalt, hogy a VOSZ a jövőben még nagyobb erőfeszítéssel kíván jelen lenni a gazdasági folyamatokban. Ezzel együtt a célok között szerepel a stílus fiatalítása is. Hadd hívjam fel a figyelmet Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének mondandójára is. A kamara és a VOSZ ugyanis még szorosabbra fűzi együttműködését, még erősebb érdek képviseletet megvalósítva.

Dr. Fajszi Lajos azt is hozzátette, hogy a VOSZ új törekvései vármegyénkben is egyöntetű támogatásra találtak. A szövetség várhatóan a jövő év januárjában új, központi helyre költözik Szekszárdon, s az iroda immár teljes körű vállalkozói támogatói tevékenységet fog ellátni.