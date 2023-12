A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint idén, a január és március közötti időszakban, a magyarok 4,4 millió alkalommal utaztak külföldre, 29 százalékkal többször, mint az egy évvel korábbi időszakban - írták. A külföldi országokat tekintve a legnagyobb összeget (összesen 56 milliárd forintot) Ausztriában költötték el az utazók, ami a magyarok egyik legkedveltebb úti célja, ha téli sportolásról van szó - tájékoztattak. Az Allianz utasbiztosítási statisztikái szerint az emberek 94 százaléka Európán belül utazik télen, január és február hónapban jellemzően amiatt, hogy a téli sportoknak hódolhassanak (az utasbiztosítást kötők közel 60 százaléka). Legnagyobb arányban a 30-60 éves korosztály utazik ebben az időszakban, közülük is elsősorban a 30-45 évesek - olvasható a közleményben.

Mint írták: idén minden hónapban nőtt a külföldi utazások száma tavalyhoz képest, így az Allianz előrejelzése szerint a 2023-2024-es téli szezonban is növekedés várható.

Tájékoztatásuk szerint a hagyományos téli sportokat tekintve egyértelműen a síelés és a snowboardozás a legnépszerűbbek. Az Allianz adatai alapján a balesetek jelentik a leggyakoribb kockázatot a téli külföldi utazások során, de a váratlan megbetegedések aránya is jelentős. Emellett az utazók gyakran veszik igénybe például a poggyászbiztosítás szolgáltatásait (például a sportfelszerelésük kapcsán), illetve az utazási segítségnyújtási szolgáltatásokat is. Az utasbiztosítás, a választott biztosítási csomagnak megfelelő limitig, téli sportolás esetén is fedezi a helikopteres mentést, ami önmagában többmilliós költség lehet - közölték. Ezekkel a kockázatokkal egyre többen számolnak, az Allianz statisztikái szerint a cég legmagasabb védelmet nyújtó utasbiztosítása iránti kereslet több mint kétszeresére nőtt az elmúlt öt évben - írták. Érdemes olyan utasbiztosítást választani, ami a legjobban megfelel az utazás céljának - hívták fel a figyelmet.