A közgyűlés tagjai zárt ajtók mögött, még december 14-én tárgyaltak az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok bérleti szerződéseiről. Az ülést követően Szollár Zoltán, a Fidesz képviselője, a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság tagja a Facebookon arról írt, hogy a tanácskozáson többségben levő Éljen Szekszárd frakció tagjai úgy szavaztak: az országos kilakoltatási tilalom márciusi lejárta után ki kell költöznie az idős házaspár tagjainak az önkormányzati lakóingatlanból.

Szollár Zoltán szerint a döntés azt igazolja, hogy „a báránybőrbe bújt farkasok, az ÉSZ képviselői levedlették újra a bőrüket, teszik mindazt, amit eddig is tettek, rombolnak.” Szerinte a problémát súlyosbítja, hogy a döntést éppen a karácsony előtti napokban szavazták meg az Éljen Szekszárd tagjai. Ráadásul, mivel a kényszerű költözés során a kilakoltatásra váró házaspár tagjai újra átélik majd azt a traumát, amit a korábban leégett házuk elhagyásakor kellett elszenvedniük. Ez pedig az ő korukban drámai hatással járhat.

Szollár Zoltán azt mondja, az Éljen Szekszárd tagjainak döntése embertelen, ezért a SZEKÖF bizottság kormánypárti képviselői semmiképpen sem hagyják, hogy a városban jól ismert, köztiszteletben álló idős pár az utcára kerüljön, mindenképpen találnak megoldást.

Az eset kapcsán megkerestük a döntésben érintett házaspárt is. Ők azt mondják, valóban elmaradtak két havi bérlet megfizetésével, mivel egy férfi, akinek segítettek, meglopta őket. A tartozást viszont rendezni akarják. Az Éljen Szekszárd döntése azért is érte őket hidegzuhanykét, mert korábban, vállalkozókként évtizedeken keresztül támogatták a városi rendezvényeket, az általuk használt önkormányzati ingatlanokat saját költségükön újították fel, és a településen élő rászorulókat is segítették. Most mégis úgy érzik, hasonló sors várhat rájuk, mint két esztendővel ezelőtt, az otthonuk elvesztésekor. Mint fogalmaztak: „Akkor előbb a házunk omlott össze, majd mi magunk is.”