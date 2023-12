– Jövőre lesz tíz éve, hogy a szekszárdi közélet ismert alakjává vált: képviselővé választották 2014-ben. Miért csak ekkor, 58 évesen szánta rá magát erre a lépésre?

– A közélet nemcsak a városházán zajlik – mondja Gyurkovics János alpolgármester. – Mindig emberek között, közösségben éreztem jól magam. 2002-ben a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör elnökévé választottak, korábbi mezőgazdasági munkámból kifolyólag az agrárkamara elnökségében is szerepet vállaltam, és a mai napig ellátom a Szekszárd-Őcsényi Földtulajdonosok Közösségének képviseletét. Valószínűleg felfigyeltek a tevékenységemre, és így kaptam a felkérést, hogy induljak az önkormányzati választásokon, amit meg is nyertem a körzetemben.

– Aztán alpolgármester, majd Ács Rezső visszavonulását követően a polgármestert helyettesítő alpolgármester lett. Mennyivel több így a feladata, mint egy „sima” alpolgármesternek?

– Jóval több. Az első ciklusban, 2019-ig képviselőként tevékenykedtem, a mostaniban – bár nem készültem rá – úgy alakult, hogy alpolgármesterré választottak. Ács Rezső betegsége miatt egy átlagos alpolgármesternél több feladat hárult rám, nyár óta pedig polgármester hiányában teljes egészében végzem a városvezetői munkát. A komoly döntéseket természetesen mindig az érintett képviselőkkel, frakcióvezetőkkel egyeztetve hozzuk meg. Gyakorlatilag állandó az elfoglaltság, így év vége felé pedig még fokozódik.

– Fizikailag rendben van?

– Sokan tudják, hogy az év elején volt egy szívműtétem. Rendszeresen járok kontrollokra, jók az eredményeim. A feleségem félt, de meg szoktam nyugtatni azzal, hogy kiváló munkatársaim vannak – mindenekelőtt a titkársági ügyeket intéző Balogh Adrien és Kilián Máté –, akik sok terhet levesznek a vállamról.

– Indul jövőre a helyhatósági választásokon?

– Ez a kérdés egyelőre nincs napirenden, nem is nagyon jut rá idő. Annyit tudok most mondani, hogy otthon megértésre találok, ha abbahagyom, és a mostaninál sokkal nyugodtabb élet nem lenne ellenemre. Természetesen cserben hagyni senkit nem fogok, a jobbító, segítő szándék vezérelt eddig is. Úgy érzem, hogy ezt talán a politikai ellenfeleim is belátják. Azt gondolom, hogy nem feszültségkeltő, hanem kompromisszumkész alkat vagyok.

– Ez manapság nem az érvényesülés legjobb útja…

– Nem, ha valaki csak az érvényesülést, a karriert tartja szem előtt. Engem minden cselekedetemnél, döntésemnél három dolog vezérel: 1. Ne felejtsem el, honnan jöttem! (Egy mezőgazdász ember vagyok, nem érthetek mindenhez.), 2. Járjak a Földön!, 3. Tudjam a kabátméretemet! Akárkivel tárgyalok, igyekszem a másik ember helyzetébe képzelni magam. Mindenkinek lehetnek rossz időszakai és jó ötletei. A problémamegoldás alapfeltétele a megértés és a segítőkészség.

– Visszapillantva milyennek látja ezt az évet, és hol tölti a szilvesztert?

– Nagyon sűrű év áll mögöttünk. Megvalósult, vagy megvalósulás közeli állapotban van egy csomó beruházás – a Zöld Város Program, az iparipark-fejlesztés, a Tudásközpont, a szőlőhegyi óvoda, a palánki kerékpárút, stb. –, úgyhogy rám fér egy kis ünnepi lazítás. Szilveszteri buli – több év kihagyás után – ismét lesz a Béla király téren. Természetesen ott a helyem!

Gyurkovics János 1956-ban született Udvariban. Pályája jórészt az agráriumhoz kötődik, legtöbbet az Aranyfürt Tsz-ben dolgozott. Városi képviselővé 2014-ben választották meg, 2019-től a vármegyeszékhely alpolgármestere. Szereti a sportot, különösen a labdajátékokat. Fontosnak tartja a hagyományápolást.

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskörnek több mint húsz éve az elnöke

Hagyományőrző rendezvényeket, például aratónapokat tartanak, sokszor a sióagárdiakkal és a bogyiszlóiakkal együtt. Azt sajnálja, hogy a fiatalok nehezen bevonhatók, melynek okát a globalizációban és az okos eszközök túlzott elterjedésében látja. A társaskör taglétszáma két évtized alatt 350-ről 150-re csökkent.

Felfutás tapasztalható viszont – a covidos évek után – a városi események, rendezvények terén. A gazdag karácsonyi programkínálat után szilveszteri buli is lesz a főtéren.