Az MME TermészetLesen adatgyűjtő program legújabb okostelefonos alkalmazásának célja olyan adatbázis kiépítése, amely egy helyen gyűjti a régióban előforduló, vadon élő kétéltű, hüllő-, madár- és emlősfajok pusztulásának főbb okait (mérgezés, áramütés, elütés, ablaknak ütközés, lelövés stb.), ezzel segítve a veszélyeztetett fajok megőrzését szolgáló védelmi intézkedéseket - írták a közleményben.

A terepi adatrögzítés és -beküldés egyszerűsítése érdekében a TOTEM adatbázis is az MME által kidolgozott, Turdus nevű (ez a rigófélék tudományos családneve) mobiltelefonos applikáció keretében működik, és azonnal rögzíti a bevitt adatokat, a megtalált állatokról készített fotókat.

Felidézték, hogy az EU LIFE Nature alapja által a Közösen a természetért nevű pályázat által támogatott TOTEM modul csak egyike az MME új, TermészetLesen elnevezésű programjának, amelynek célja a lakosság bevonása a madarak és más állatok megfigyelésébe. Az elhullott állatokról történő adatszolgáltatás mellett decemberben folytatódik a 2022-ben elindított Téli madárles, márciustól a tavaszi időszakban megfigyelhető állatokra kialakított adatgyűjtés, a Tavaszi természetles, továbbá a lakosság kedvenc madarait, a fecskéket és gólyákat leltárba vevő két felület, a Fecskeles és Gólyales is - áll a tájékoztatóban. A Turdus elérhető Android és iOS rendszert használó telefonokon és tableteken is, az applikáció eddigi elemei, így a TOTEM használatát is videós segédletek segítik - közölték.