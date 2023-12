A városban a sportnak kiemelt szerepe van. A sportlétesítmények, az egyesületeknek biztosított támogatások mellett a sportolók erkölcsi elismerése is fontos. Ezt jelzi a városi sportünnep megrendezése is, ahol az adott év legjobb sportteljesítményeit díjazza az önkormányzat. Emellett ilyenkor arra is nyílik mód, hogy a város egész éves sportéletéből is felidézzenek fontos, érdekes mozzanatokat.

Erről is beszélt Appelshoffer Ágnes polgármester a MAG-Házban pénteken este rendezett városi sportünnepen. Kitért a közeljövőben tervezett sportinfrastruktúra fejlesztésekre is. A pályázati projektek sorában szerepel a Városi Sportcsarnok és a Sportszékház felújítása. A kajak-kenu szövetség támogatásával vízitúra bérlőpontot alakítanak ki a Duna-parton, a Tolna-Mözsi Futsal SE beruházásában pedig egy új futsal csarnok épül a Városi Sporttelepen.

A városvezető valamennyi sportolónak gratulált a sikerekhez, emlékeztetve arra, hogy az eredményekhez a sportolók mellett az edzőkre, testnevelőkre és a szülőkre is szükség van. Külön gratulált Barina Józsefnek és Barináné Ritt Gabriellának, akik a napokban nyerték el a kiemelkedő kajak-kenu utánpótlásedzőknek járó Aranylapát-díjat.

A Tolna Város Jó Tanulója-Jó Sportolója díjra idén 17 diákot terjesztettek fel edzőik, tanáraik. Közülük hárman kapták meg az elismerést, idén mindhárman a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium diákjai közül kerültek ki, természetesen mindhárman kitűnő tanulók.

Hárman kaptak Jó Tanulója-Jó Sportoló díjat

Acsádi Petra 11. osztályos gimnazista, a Fadd-TANREN Tolna Karate SE karatékája és a Szekszárdi WFC U17-es nemzeti válogatott labdarúgója. Legjobb sporteredménye a karate országos bajnokságon küzdelemben egyéni és csapat 2. helyezés. Kilenc tantárgyból kapott dicséretet. Osztályfőnöke Dudai Gabriella, testnevelő tanára Klem Zsolt, karate edzője Bali Ervin, labdarúgó edzője Micskó Márk.

Kiss Gréta Anett 12. osztályos gimnazista, a Tolna-Mözsi Futsal Sportegyesület játékosa. A 2F-Bau Tolna-Mözs NB I-es futsalcsapatával a 2022-2023-as bajnokságban bronzérmet, a Magyar Kupában 2. helyet szerzett. Felnőtt nemzeti válogatott. Három tantárgyból részesült dicséretben. Osztályfőnöke és testnevelő tanára Herczig Gábor, edzője Reveland Zoltán

Kuti Kisanna Maja 8. osztályos gimnazista, a Tolnai Kajak-Kenu SE versenyzője, legjobb sporteredménye a regionális Kammerer Kupán az U13-as korosztályban MK-1 2000 méteren szerzett I. hely. Négy tantárgyból kapott dicséretet. Az Ex libris szövegértési csapatverseny megyei fordulójában 3. helyezést ért el. Osztályfőnöke Lasányi Mónika, testnevelője Herczig Gábor, edzője Barina József.

Az ünnepségen azokat a tolnai sportolókat is köszöntötték, akik ebben az évben országos bajnoki címet, vagy Európa-bajnokságon, világbajnokságon érmet szereztek.

Barina Bence Márton, a Tolnai Kajak-Kenu SE U11-es sportolója a maratoni országos bajnokságon I. helyet szerzett. Edzője Barina József és Barináné Ritt Gabriella.

Bencze Janka a Vitál Sport és Szabadidő Egyesület ritmikus gimnasztika szakosztályának versenyzője, aki a Berczik Sára Emlékverseny országos döntőjében serdülő 2011-es korosztályban karika versenyszámban bajnoki címet szerzett. Edzői Nagy Ágnes és Kernerné Szauter Krisztina

Buri Kata, Buri Petra és Tédió Nóra, a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium tanulói az országos sakk diákolimpia csapatversenyében I. helyet szereztek. Buri Petra veretlenül a verseny legjobbjának bizonyult. A Buri testvérek sakk edzője Vidéki Sándor, Tédió Nóra edzője Dombi László.

Lukács Bence a Tanren Karate SE sportolója, aki az SKS-SKDUN Európa-bajnokságon egyéni küzdelemben 3. helyet szerzett, a Fudokan Országos Bajnokságon egyéni küzdelemben 1. helyen végzett. Edzője Bali Ervin.

Barina Balázs, a Tolnai Kajak-Kenu SE masters sportolója, aki a Masters Magyar Bajnokságon, a 40-44 év közötti korosztályban K-1 500 méteren I. helyet szerzett.

Finkné Szabó Ildikó, a LapáTolna Sárkányhajó Club elnöke, aki az Olaszországban rendezett Klub Legénység Sárkányhajó Európa-bajnokságon a Dunai Sárkányok Vác csapatával 2 arany, 5 ezüst és 2 bronzérmet szerzett.

A Városi Sportünnepen két gimnazista diák, Zsolnai Ágnes (ének) és Nagy Hunor (gitár) működött közre.