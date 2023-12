Olvasóink észrevételeit továbbítottuk a szekszárdi önkormányzathoz, ahol dr. Varga András, a városigazgatási és rendészeti osztály vezetője válaszolt.

Szemetet halmoznak fel a „lomizók”

– Jelentős problémát jelent ezen a városrészen, hogy az ott élő lakosok közül többen életvitelszerűen foglalkoznak mások számára feleslegessé váló tárgyak, lomok gyűjtésével és ezt a saját ingatlanukon, vagy közterületen halmozzák fel. Amennyiben a hulladék magánterületen található, úgy az önkormányzat jelzéssel él az illetékes hatóság, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya felé az eljárás lefolytatása céljából. A közterületen keletkezett hulladék elszállítását pedig az önkormányzat saját hatáskörben, az Alisca Terra Nonprofit Kft. munkatársai bevonásával végzi.

Nem csak esztétikai probléma a szemét

Az illegális hulladék nemcsak esztétikai probléma, jelentős környezeti terhet is jelent. A lerakóhelyek jelentősen hozzájárulnak a rágcsálók (főként patkányok), különböző bosszantó rovarok és poloskák elszaporodásához. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a közterületek és csapadékvíz-csatornahálózatának patkánymentesítésére vállalkozási szerződést kötött a Fauna Higénia Kkt-vel. A felszíni munkavégzés során a vállalkozó a patkány-mentesítés fenntartási munkálatait végzi közterületen. A magáningatlanon a tulajdonos köteles az irtást elvégeztetni. A Barát János utca, illetve Búzavirág utca környéke egy fokozottan veszélyeztetett gócpontnak minősül a rágcsálók számát illetően, így a vállalkozó az ott élők számára – kérésre – irtószert biztosít.

Visszatérő probléma a szemetelés

A szóban forgó városrészen kívül egész Szekszárd területén visszatérő problémát jelent, hogy a hulladékgyűjtő szigetek körül a lakosok egyéb kommunális, háztartási és veszélyes hulladékot is elhelyeznek. Városszerte tapasztalható problémáról van szó, ami nem csak a szelektív gyűjtőket, de a társasházi konténereket is érinti. Sokan nem veszik a fáradságot a szemét szabályos elhelyezésére, több helyen raknak ki a konténerek mellé akár építési hulladékot is.

– A rendszeres közterület-felügyelői jelenlét és a közterületekre kihelyezett térfigyelő kamerák mellett a megelőzést segítheti az állampolgárok társadalmi együttműködése és megfelelő hozzáállása a szemetelés csökkentéséhez, hogy megóvhassuk környezetünket – mondta Varga András osztályvezető.