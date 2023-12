Hornung Ágnes azt írta, a kormány célja, hogy minden vágyott gyermek megszülessen, és ehhez a lehető legtöbb támogatást nyújtsa, a fiatal párokat pedig arra bátorítsa, hogy ha késznek érzik magukat, ne halogassák a családalapítást. A Babavárót azok a házaspárok igényelhetik, ahol a feleség elmúlt 18 éves és még nem töltötte be a 30. életévét. Ugyanakkor a 30. évüket már betöltött várandós kismamák esetében is fennmarad egy 1 éves átmeneti időszak, így azok a házaspárok, ahol a feleség már elérte a 30., de még nem töltötte be a 41. életévét, és igazolják a legalább 12 hetes várandósságot, 2024. december 31-ig szintén igénybe vehetik a konstrukciót.

Amennyiben a kölcsönkérelem benyújtása után 5 éven belül megérkezik az első gyermek, a törlesztőrészleteket három évig nem kell fizetni, és a kölcsön a teljes futamidőre végleg kamatmentessé válik. A második gyermek érkezésével a törlesztés újabb 3 évre szünetel, és a tartozás 30 százalékát elengedi az állam. Ha megérkezik a harmadik gyermek is, akkor pedig a teljes fennmaradó hitel visszafizetése alól mentesül a család. A hitel törlesztőrészlete legfeljebb havi 51 ezer forint lehet, futamideje pedig 5 és 20 év között változhat.

A 2019 júliusában indult támogatást eddig több mint 233 ezer család vette igénybe.