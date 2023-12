A dunaföldvári portál szerint akkor nem csak magát a várost fedezhették fel a „küldöttek”, de egy plenáris ülésre is ellátogathattak, belekóstolva abba, hogyan is zajlik kint a politika. Ennek kapcsán Lipták Tamás képviselő akkor a Part Oldalaknak azt mondta, szerették volna visszahívni Győri Enikőt, hogy a dunaföldváriak is első kézből értesülhessenek arról, milyen munka folyik Brüsszelben. Fél évvel az európai parlamenti választások előtt, most kerülhetett rá sor, hogy minden érdeklődő tájékozódhasson, érdeklődhessen, kérdezhessen.

A találkozón a megjelentek brüsszeli munkájáról, az Európa Parlament működéséről, világáról kérdezték a képviselő asszonyt, aki sok, az átlagember számára újdonságnak számító információt, érdekességet osztott meg a hallgatósággal. Az est folyamán a nemzeti konzultációban is tárgyalt kérdések is előkerültek, hiszen az előadó is úgy véli, hogy fontos a megfelelő kommunikáció, mindig várják a kérdéseket és a visszajelzéseket.

A meghívott előadó, Győri Enikő a Fidesz-KDNP tagja, közgazdász, diplomata, 2010-2014-ig a Külügyminisztérium EU-ügyekért felelős államtitkára volt, később római és madridi nagykövet, jelenleg az Európai Parlamentben a Gazdasági és Monetáris Bizottság és az Andok Közösség országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség tagja.