– Hiszem, hogy egy település csak akkor tud igazán eredményes lenni, akkor tud igazán fejlődni, ha vannak aktív, tenni akaró civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, és ha vannak erős vállalkozások, amelyek a települési önkormányzattal és a civil szervezetekkel is képesek együttműködni – mondta a polgármester.

Idén huszonkét fiatalt köszöntöttek a 2023-ban nyújtott kiemelkedő tanulmányi, sport, közösségi tevékenységük okán.

Közülük a legfiatalabb kitüntetett Schultz Iringó, a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Lovacska csoportjának nagycsoportos óvodása.

A csoportban központi szerepet tölt be. Segítőkészsége, társaihoz való viszonya rendkívül empatikus. Iringó egy határozott, talpraesett kislány, aki szabadidejében – már egészen kiskorától fogva – úszik, és ezt a sportot a mai napig is űzi óvodai keretek között. Szabadidejében a BSE óvodás úszó csoportjának aktív tagja. Nagyon szereti a lovakat és szívesen lovagol. Az óvodai jógaközösségnek már két éve lelkes résztvevője. Nemcsak a talajon és a medencében érzi otthon magát, hanem a jégen is, remekül korcsolyázik. A város és az óvoda által rendezett sportversenyek lelkes résztvevője legyen az triatlon, úszás vagy sorversenyek.

A többiek számára kiváló példaként szolgál a tevékenységekhez való hozzáállása, a belefektetett energia mennyisége és minősége. Csengő hangja, határozott fellépése, bátor kiállása miatt állandó szereplője a vers- és mesemondó versenyeknek.

Több rajzpályázaton is részt vett alkotásaival, ahol színvilága, kifejezésmódja elnyerte a zsűri tetszését. Az óvodai kézműves tehetséggondozó műhely kreatív tagja. Mindezek alapján javasolta oktatási intézménye Schultz Iringót a „Fiatalok a városért” elismerésre.