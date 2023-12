Kapfinger Bence, az Alisca Terra Kft. üzemeltetési vezetője elmondta, reggel 6 óra óta két sószoróval járják a város útjait, a kritikus helyekre naponta többször is elmentek. Figyelik a lejtősebb utcákat, a helyijáratos autóbuszok útvonalait. A Bottyán-hegy környékén többször is sóztak a nap folyamán.

Egyelőre az időjárás is kegyes, hiszen plusz 1-2 fok van, így részben olvad a lehullott hó a belvárosban. A nap során többször is ellenőrizték a járdák állapotát is, ha kell, azonnal beavatkoznak, ígérte üzemeltetési vezető.