A bejáratnál, a folyosón egy kiállítás volt az egyetem és a szekszárdi kar történetéről, a campus aulájában pedig dr. Zádori Iván dékán helyettes köszöntötte résztvevőket, elmondta, várják az egyetemre a tovább tanulni szándékozó diákokat. Azoknak, akik eljöttek erre a nyílt napra, lehetőségük volt arra, hogy az ott folyó képzésekkel kapcsolatos információkat megszerezzék, benyomásokat kapjanak arról, hogy milyen ez az egyetem, milyenek az oktatók, s megismerkedhetnek a hallgatókkal is, akik közreműködnek a tájékoztatókban. Elhangzott ismertető az új felvételi eljárásról, az intézményben szerezhető pontokról, s az érdeklődőket várták az egyetem gyakorlóiskolájában is, ahol testnevelés és anyanyelv órán vehettek részt, közben megnézhették a kollégiumot is.

A nyílt nap szándéka az volt, hogy mindegyik szakot népszerűsítsék, ám mert a kar hallgatóinak jelentős része a pedagógusképzéshez kötődik, az óvó, a tanító, a gyógypedagógus, csecsemő és kisgyermek nevelő szakra várják a legtöbb jelentkezőt. Nekik szólt a meseműhely interaktív bemutatója, ahol Czirják Erika meseíró, fejlesztőpedagógus bizonyította, hogy a mesélés tudománya nem varázslat.

Az Universitas Galériában Varga Rita művésztanár tartott múzeumpedagógiai foglalkozást, az aulában megismerték azokat a játékokat, amelyeket az egyetemen készítettek, s amelyek célja, hogy úgy megszerettessék a matematikát, hogy a diák akarjon matematikát tanulni, sőt amikor kikerül az iskolából, használja azt a gondolkodásmódot, amellyel mindenütt, ahol logikusan kell gondolkodni, eredményt tud majd elérni.