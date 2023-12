130 ÉVE gödör veszélyeztette a megyeszékhely lakóinak testi épségét – derült ki a Tolnamegyei Közlöny 1893. december 24-i számából. „A Szegzárd Szállódból kijőve, néhány lépésre ettől éjszakra, az uradalmi épület előtt vonul el egy nyitott árok, mely a sötétben veszélyezteti nemcsak azokat, kiknek különben is szűk szokott lenni a járda, hanem még azokat is, akik józan fővel s látószemekkel arra járnak. A napokban ugyanis kicsibe múlt, hogy a mondott helyen nagyobb szerencsétlenség nem történt egy idősebb úri nővel, ki a keskeny járdáról leszoritatván, belezuhant a nyitott árokba. Az úrnőt úgy segítették ki áz árokból s annyira megsérült az esés következtében, hogy a baj ágyba döntötte. Azt hisszük, csak hivatásunkat teljesítjük, midőn tisztelettel felhívjuk az urodalom képviselőjét, hogy közbiztonság szempontjából szélesittesse ki a keskeny járdát és fedesse be a nyitott árkot, mely még nagyobb szerencsétlenségnek lehet okozója.”

130 ÉVE „a jegenyési pusztán nagy örömben részesítette cselédjeit és azok gyermekeit Bezerédj Andor kir. kamarás“ – számolt be a jótékony cselekedetről a Tolnamegyei Közlöny 1893. december 24-i száma. „Minden pusztabeli gyermeket tetőtől-talpig felruházott; azonkívül az iskola-teremben felállított dúsan megrakott karácsonyfáról nagyon sok-sok ajándékot nyertek. Nem feledkezvén meg tisztjeiről sem, kiknek Bécsből, hol állandóan lakik, értékes ajándéktárgyakat küldött. Úgy házi-cselédjeiről, valamint béreseiről sem feledkezett meg. Szóval az egész nagy pusztán mindegyiknek jutott krisztkindli (karácsonyi ajándék - a szerk.), az áldott lelkű magyar föur nemes szive, még nemesebb lelke sugallatából. Ennek az az örvendetes kifolyása, hogy a jegenyési pusztán alig van cseléd-változás; itt mindenki örül, ha megmaradhat; sőt valósággal előjegyeztetik magukat a más puszta béresei és ha üresedés nyílik, csak úgy tódulnak a pályázók.”

130 ÉVE eredményre vezetett az éjjeli őrjárat szaporítása Tolnán – állapította meg elégedetten a Tolnamegyei Közlöny 1893. december 24-i száma. „A napokban ugyanis egy gyakorlott tolvajt csíptek el az Uj-utczában, ki éppen »hivatalába« volt elmerülve. Az egyszer azonban rajta vesztett, mert észrevették az arra járók s nagy zajt csaptak. A tolvaj, kiben egy mözsi kanászt véltek fölismerni, baltával fölfegyverkezve erősen védekezett a letartóztatás ellen. De a gyakran meghiúsult tolvaj-vadászás miatt elkeseredett őrök hamarosan lefülelték a veszedelmes deliquenst s a községházának sötét, egyes czellájába vonszolták. Ott aztán gondolkodhatott bűnei fölött, a mig értelmesen megismerkedhetett az magy. kir. rönddel és tapintatos erélylyel!“