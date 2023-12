Macskáit és a kertjében lakó süncsaládot félti legjobban a közelgő áradás kapcsán Reichardt Jenő, akinek a Duna-ártérben, Bóni fokon van horgásztanyája. Régóta ingatlantulajdonos ott, ezért pontosan tudja, mikor kell elkezdeni pakolni, ha jön a Duna. A munka dandárját már napokkal ezelőtt megtette: a lenti házrészben levő értékek egy részét – a szomszédokkal közösen – az emeletre cipelték. A ruhaneműket pedig hazavitték. Ilyenkor az ottani ingatlantulajdonosok egy emberként fognak össze: mindenki segít a másiknak még az áradás érkezése előtt kimenteni a berendezési és használati tárgyakat. Jenő arra számít, hogy a pénteken érkező árhullám nagyjából harminc centiméter magasságban tör majd be a házába és várhatóan két nap lesz mire a víz elvonul. Nem aggódik, megszokta már ezt: legutóbb 2013-ban történt hasonló, akkor közel két méter magasságig kellett a falakat takarítania az árvíz elvonulta után.

A Bátán élő Lipták Péter a két ünnep között is Bajára jár dolgozni. Az utat minden nap a települések közötti Vén-Duna töltésen teszi meg. Azt mondja, a víz már csak néhány tíz centiméterre van a gát tetejétől, pedig normál állapotban több tíz méterre szokott. Bátán egyébként egyelőre nem számítanak arra, hogy akkora lesz a baj, mint a 2013-as árvíz idején. Akkor az áradás miatt az egész ország a falura figyelt. A víz házakat és kerteket öntött el.

Eközben vannak, akik kifejezetten örülnek a közelgő áradásnak. Bogyiszlón végre hónapokra megoldódhat a helyi holtág egyre nagyobb gondot okozó vízhiánya. Tolnán és Fadd-Domboriban most még erre sincs szükség. Berta Zoltán, Tolna alpolgármestere arról számolt be lapunknak, hogy a településen található északi-holtág vízszintje már most is 460 milliméteren van, ami kifejezetten jónak számít az évnek ebben az időszakában. A két településre egyébként már december elején érkezett bőséges víz utánpótlás. Így az ott élők közül sokaknak most inkább fagyra lenne szükségük, hogy téli szenvedélyüknek, a jégkorcsolyázásnak hódolhassanak.

Az elmúlt hetekben egy kisebb árhullám már levonult a Dunán. Ennek köszönhetően a szakemberek akkor a holtágakba tudtak annyi vizet engedni, aminek köszönhetően jövőre szinte biztosan nem kerül sor olyan mértékű apadásra, mint amilyen például 2022-ben volt – tájékoztatta lapunkat Beke Zsolt, a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Tolna Vármegyei Szakaszmérnökségének vezetője. A szakértő azt mondja, az országnak ezen a részén nem okoz majd különösebb gondot a most levonuló árhullám. Sőt, a víznek köszönhetően hosszú ideig az megfelelő üzemi szinten tarthatóak lesznek a tározók. Ezekben már most annyi víz van, mint amennyire a nyári időszakban lenne szükség.