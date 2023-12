A csapatot felkészítő oktató, Gyurák Gábor a következőket mondta a döntőt követően: „A kiberbiztonsági és hálózatos területen ez egy nemzetközi szinten is jegyzett és elismert verseny, ezért azt gondolom, ennek a hírértéke messze túlmutat a kar, a PTE és Magyarország „kapuin”. A tegnapi eredmények kapcsán máris számos megkeresés érkezett hozzám más egyetemekről, belföldről és külföldről egyaránt. Például az első helyezést elérő olasz Bari Egyetem is szívesen kooperálna csapatunkkal, náluk is van Computer Science szak, illetve élénk az érdeklődés egy spanyol egyetem részről is, Barcelonából” – mondta el Gyurák Gábor.

A Műszaki és Informatikai Kar dékánja, Medvegy Gabriella professzor asszony hozzátette: „Nagyon büszkék vagyunk a résztvevő hallgatóinkra és oktatóinkra, hihetetlen ez a nagyszerű eredmény! Azt gondolom, ez a legjobb visszajelzés számunkra, hogy az oktatásunk színvonala nemcsak eléri a nemzetközi felsőoktatás elitjét, de számos tekintetben még meg is előzi azt” – húzta alá a dékán.

A PTEnigma csapat tagjai: Nagy Katinka, Mohammad Elayan, Oláh Levente és Tolnai Máté, valamennyien mérnök-informatikus hallgatók. Felkészítő oktató: Gyurák Gábor.