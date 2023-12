25 ÉVE „havas, síkos utakra ébredt Tolna megye” – ismertette a visszatérő tél újabb támadását a Tolnai Népújság 1998. december 22-i száma. „A reggeli órákban az ónos esőt hó váltotta, fel, amely ki is tartott a késő esti órákig. Így 6-8 centi hótakaró borította be estére a tájat. Meg is lett az égi áldás eredménye, mindjárt a kora reggeli órákban Dunaföldvár közelében két tehergépkocsi frontálisan ütközött össze, szabálytalan előzés miatt. A vétlen sofőr súlyosan, a másik könnyebben sérült meg. Az anyagi kár jelentős.”

25 ÉVE Kovács Antal, az Atomerőmű SE olimpiai aranyérmese esélyesként érkezett a prágai főiskolás világbajnokságra, ám nem bénította a teher, remek versenyzéssel, ellenállhatatlanul menetelt – számolt be Atom Anti újabb nemzetközi sikeréről a Tolnai Népújság 1998. december 18-i száma. „Az ASE dzsúdósa – aki ezen a viadalon iskolája, a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem színeiben lépett tatamira – a fináléban a németek Európa- bajnoki ezüstérmesével, Nebhuth-tal találta szembe magát. Ezen a napon azonban nem akadt olyan ellenfél, aki útját állhatta volna Hangyási László tanítványának. Kovács Antal szenzációs versenyzéssel, főiskolai világbajnoki címmel zárta az esztendőt.”

25 ÉVE „Nagymányokon összekapcsolták a nemzetiségek napját és falu karácsonyi ünnepségét” – tudósított az eseményről a Tolnai Népújság 1998. december 21-i száma. „A pénteki rendezvénysorozatot este az általános és a zeneiskola valamint a nemzetiségi együttes csoportjainak műsora zárta.”