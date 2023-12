Süli János országgyűlési képviselő közbenjárására és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. támogatásával sikerrel fog járni Pincehely település önkormányzata. Megvalósulhat a pincehelyi Kapos-hídon a gyalogosátkelőhely létesítése. Várhatóan a híd simontornyai oldalára, a gyönki leágazó előtt lesz a gyalogosátkelő.

Jövőre kezdődhet a gyalogoshely kiépítése

– A Kapos-híd gyalogosátkelőhelye tervezői fázisban van. Nagyon nagy előrelépésnek tartom, hogy ilyen gyorsan tudtunk lépni, köszönhetően Süli János országgyűlési képviselőnek és a Magyar Közút támogatásának. Amint elkészültek a tervek, megkezdődhet a kivitelezés. Várhatóan jövő évben már el is kezdődhet a gyalogosátkelőhely kiépítése – mondta lapunknak Piringer József polgármester.

Emlékeztetett, hogy a Kapos-hídon naponta négyezernégyszáz jármű halad át. A gyalogosan közlekedők jelenleg is magukra vannak utalva, úgy mennek át a híd egyik oldaláról a másikra, ahogy tudnak, és remélhetően a legnagyobb körültekintéssel lépnek az úttestre.

Az iskolások gyakran szaladnak át a hídon

Mint arról lapunkban korábban beszámoltunk, a 2022 év tavaszán átadott Kapos-hídon egy járdát és egy kerékpárutat építettek ki, amely módosította a gyalogosközlekedés lehetőségeit. A kialakult helyzet balesetveszélyes, a Nemzeti Közlekedési Hatóság szakemberei felmérték a helyszínt, a Tamási rendőrkapitányság is foglalkozott az üggyel. A közelben található iskola tanulói azóta is gyakran szaladnak át a hídon, gyalogosokat, kerekesszékeseket is érint a helyzet. Az idei évi nyári kalkulációk szerint húsz-huszonöt millió forintba kerül az egész beruházás.