A növények telepítésére az építési munkák után kerülhetett sor, megkezdték a 137 lombhullató facsemete, 9049 darab cserje, 4845 tő évelő növény és több mint 500 örökzöld csemete ültetését. Míg az építkezés idején kegyes volt az időjárás, ezt az utóbbi munkát, amelyet a város végez, nehezítette a rövid idő alatt lehullott 200 milliméternyi csapadék.

A „Zöld város kialakítása” című program megvalósítása 1 milliárd 338 millió forintba került, mondta az alpolgármester, s, hogy határidőre elkészült, abban oroszlánrésze volt a sióagárdi HGT Invest Kft-nek.

Hámori Szabolcs, a Kft ügyvezetője arról beszélt, kemény időszakot jelentett számukra az elmúlt néhány hónap. Hogy sikerült a munkát határidőre elvégezni, azért köszönet jár a közreműködőknek is. Minden nap hozott kihívásokat, felbukkantak föld alatti betontuskók, nem jelölt épületalapok, rosszul jelzett vezetékek, közművek, de a nagy csapattal sikerült mindent megoldani.

Rácz Zoltán képviselő arról beszélt, ötven éve nem volt a városban ekkora szépítészeti beavatkozás, s remélhetően ennél gyorsabban szépül, gyarapodik jövőben a város.

Máté Péter, a közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának vezetője felidézte a döntés perceit, mikor határozni kellett, vagy nem lesz semmi, vagy megoldják négy hónap alatt a megvalósíthatatlannak tűnő feladatot. Hogy sikerült, azért köszönet jár elsősorban az építőknek, de a lakóknak is, akik békésen tűrték a zajjal, porral járó, néha nehézségeket is okozó munkát. Azt kérte, az új bútorokat, s a növényeket tekintsék sajátjuknak, s úgy is vigyázzanak rájuk.

Murvai Árpád is a város lakosainak üzent, hogy ezt a megteremtett értéket óvják, védjék, hogy a megújult terek, játszóterek sokáig szépek legyenek.

Az ünnep vége felé felvetődött egy kérdés, hogy miért nincs magasított szegélye a zöld területeknek. De rögtön jött a válasz, azért, mert a burkolat úgy lett kialakítva, hogy a lehulló eső oda folyjék, hogy a burkolaton ne legyenek tócsák, s a víz éltesse a növényeket. Ez egyébként csupán egy apróság, ami jelzi, a négy hónap nem csak szebbé tette a tereket, de hozott sok apró és kedvező változást.