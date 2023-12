– De komolyabbra fordítva a szót: ez egy nagyon hangulatos program, ami így, a karácsony közeledtével, szép környezetben összehozza az embereket. És még a szlogen is tetszik – értékelt a hölgy.

A rendezvényt a Duna menti Polgári Egyesület (DUPI), a Tolnai Háló Közalapítvány és a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete bonyolította le.

– A szlogent ért elismerés Guld Csaba önkormányzati képviselőt illeti – ezt az információt már Berta Zoltántól, a DUPI elnökétől, tolnai alpolgármestertől tudtuk meg. Az eseményt tavaly adventkor rendezték meg először, és mivel pozitív volt a visszajelzés a lakosság részéről, idén újra megszervezték. A DUPI színeiben Guld Csaba és a nagycsaládos Babos Béla háromszáz adagnyi babgulyást – kicsit csípőset és egyáltalán nem csípőset – főzött, amit ingyen kínáltak.

A Háló munkatársai kétféle forralt bort és teát, a nagycsaládosok zsíros kenyeret és süteményeket árultak, jótékony céllal. Az ételeket, italokat az ünnepi fényekkel, betlehemmel és a grandiózus adventi koszorúval díszített téren felállított asztaloknál, padokon lehetett elfogyasztani. A helyszín a baráti beszélgetéseknek is ideálisnak bizonyult.

Hogy vajon milyen a „szeretet íze”, azt többektől is megkérdeztük. A tréfásabb kedvű válaszadók között volt, aki kicsit sótlannak tartotta, de a magával hozott sóval meghintette. Akadt, aki szerint eléggé forró volt, de ebből is látszott, hogy tűzön főtt. A komolyabb választ adók közül egy helyi nyugdíjas civil szervezetet vezető hölgy szerint manapság is nagyon nagy szükség van az ilyen közösségi összejövetelekre.