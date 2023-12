Ismét a jéghártyás vízben talált magának felüdülést Halász Gábor. A szekszárdi ökölvívó kiválóság akárcsak tavaly és tavalyelőtt, ez alkalommal is – december 9-én – a vármegye székhelyének határában található Csörge-tóban mártózott meg.

– Légzés oktatással is foglalkozom, s ezzel a összekapcsolható az úgynevezett hideg terápia – mondta el lapunknak. – Saját tapasztalatból igazolhatom a kettő vegyítésének eredményességét. De ez másnál is jól működhet, tekintettel az általános biológiai és fizikai hatásokra.

Azt természetesen Halász Gábor sem javasolja, hogy valaki minden felkészülés nélkül fejest ugorjon és hosszasan úszkáljon a Csörge-tóban. Jómaga is, a fő a fokozatosság aranyigazság jegyében, először – úgy három éve – elkezdte rendszeres hideg zuhannyal. Majd folytatta őszi fürdőzéssel és ilyen akklimatizálódás után küzdött meg a téli Csörgével. De még ilyen előképzettség birtokában sem leányálom a tóval történő kapcsolat minden mozzanata.

– A partról a vízbe vezető első lépések fájdalommal járnak, aki mást állít, az nem mond igazat – jelentette ki. – Utána azért könnyebb, s amikor kijövünk a vízből, az már a hormontermelődésnek, az adrenalinnak köszönhetően, maga a boldogság.

Miután a legnagyobb elővigyázatosság mellett is adódhatnak váratlan események, célszerű az effajta téli fürdőzést legalább párban végrehajtani. Bár maga a megtestesült, lebírhatatlan őserő, így tett Halász Gábor is. Társként azt a Kancsár J. Zsoltot választotta, aki mint túramotoros, idei, skandináv expedícióján szó szerint testközelből ismerkedett a plusz három fokos Atlanti-óceánnal. De már ezt megelőzően is részese volt a januári, gerjeni Duna átúszásnak, sőt, tavaly ugyancsak belekóstolt a Csörgébe.

– Rám jó hatással volt, itt vagyok, egészségesen – adott összegzést jeges kalandjainak eredményéről. – Tehát ha valaki engem kérdez, akkor csakis ajánlhatom ezt a fajta téli fürdőzést. Ami egyébként a világ más tájain egyáltalán nem számít különlegességnek, gondoljunk csak a fagyos északi országokra, az általános közkedveltségnek örvendő szaunázásra. Annak is elmaradhatatlan része a jéghideg vízben való csobbanás.

Visszatérve a Csörgére, Halász Gábor, szándéka szerint, még ebben a hónapban, egészen pontosan december 27-én 13.30 órától ismét belegyalogol a tóba. Teszi ezt már sorozatban a harmadik esztendeje. Tavaly már sikerült nézőket toboroznia, sőt partnereket is bevonni – a vízbe – , s bízik abban, hogy példáját ez alkalommal még többen követik.