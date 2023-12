Már többéves hagyomány, hogy december 27-én nem csak hobbijuknak hódolnak a vadászat résztvevői, hanem tisztes regisztrációs díjakból a gyógyítást segítő eszközöket vásárolva támogatják a kórházat. Ezen a napon Tolnában több, mint százan, az országban, 49 településen, ezernél többen vettek részt a jótékonysági vadászaton.

Jeles esemény ez a vadászok életében

Az alsónyéki Művelődési Házban először Zsikó Zoltán, Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének alelnöke, az Országos Jótékonysági Vadászat Tolna vármegyei nagykövete köszöntötte a résztvevő vadásztársakat. Ott volt Horváth István országgyűlési képviselő is, aki elmondta, ez a nap a vadászok életében jelesnek számít. Azért is, mert a vadászat kicsit megosztja a társadalmat, s ezen a jótékonysági vadásznapon megmutatják, hogy ők felelősen gondolkodnak a természetről, a vadvilágról. A számukra is fontos társadalmi eseményen bizonyítják, hogy a vadászat nem öncélú tevékenység, hanem olyan nemes sport, amely amellett, hogy segíti a természet biológiai egyensúlyának megteremtését, a növény és állatvilág harmóniáját, szól a jótékonyságról is.

Fácánt, nyulat, rókát is lehetett lőni

A vármegyei nyitórendezvényen köszöntötte a vadászokat Molnár István János, Alsónyék polgármestere, majd Karácsony Tibor vadászmester tartott szakmai eligazítást. Elmondta, Lajvérre mennek autókkal, onnan terepjárókkal, vagy gyalog megtesznek még néhány száz métert. Fácánkakast lehet lőni, s ha bekerül a hajtásba, mezei nyulat, valamint szőrös és tollas kártevőket, rókát, aranysakált, szajkót, szarkát.

Ezután a vadászok és a hajtók autókkal elindultak az erdőbe. A tavaszias időben zajló jótékonysági vadászat délig tartott.